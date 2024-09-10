Южной группировкой нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Выемкой, Часовым Яром, Кураховкой, Максимильяновкой и Катериновкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 715 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины «Казак», немецкую 155-мм самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и британскую 105-мм гаубицу L-119, перечислили в Минобороны.

Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» около Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР, сообщил Конашенков.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, две бронемашины «Казак», боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», две британские 105-мм гаубицы L-119.

Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Гродовки, Петровки, Михайловки и Селидово ДНР. Были отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 515 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская Bradley, четыре бронемашины, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки ДНР и Левадного Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, польские 155-мм самоходные артустановки Krab и «Богдана», а также станцию РЭБ «Буковель-AD» , подытожили в оборонном ведомстве.