Очевидец сообщил об отправке ВСУ гранат и винтовок через «Новую почту» на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», украинский беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал, что украинские военные использовали почтовую компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов. По его словам, в очереди на почте были в основном военнослужащие, которые получали гранаты, автоматы, снайперские винтовки и другие виды оружия.

Морковин отметил, что в его магазине все продукты поставлялись через «Новую почту», и он лично наблюдал, как военные получали оружие и боеприпасы. Он описал очереди из 180-190 человек, среди которых было не более десяти гражданских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затрудняет их маневры и передвижение. Командир взвода рассказывал о применении украинскими военными живого щита из мирных жителей в этом районе. Ударные дроны сорвали ротацию ВСУ, оказав существенное давление на их позиции в Часовом Яре.