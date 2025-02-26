Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Беженец сообщил об отправке ВСУ военных грузов через «Новую почту»
Очевидец сообщил об отправке ВСУ гранат и винтовок через «Новую почту» на Украине
Украинские военные, по словам очевидца из Часова Яра, отправляют с помощью компании «Новая почта» военные грузы, включая гранаты, патроны и даже снайперские винтовки, что подтверждают личные наблюдения местных жителей.
Как сообщает РИА «Новости», украинский беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал, что украинские военные использовали почтовую компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов. По его словам, в очереди на почте были в основном военнослужащие, которые получали гранаты, автоматы, снайперские винтовки и другие виды оружия.
Морковин отметил, что в его магазине все продукты поставлялись через «Новую почту», и он лично наблюдал, как военные получали оружие и боеприпасы. Он описал очереди из 180-190 человек, среди которых было не более десяти гражданских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затрудняет их маневры и передвижение. Командир взвода рассказывал о применении украинскими военными живого щита из мирных жителей в этом районе. Ударные дроны сорвали ротацию ВСУ, оказав существенное давление на их позиции в Часовом Яре.