С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре
Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре
Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.
Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.
По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.
Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.
«Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.
До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.