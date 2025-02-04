С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР
Российские силы сообщили о массовой эвакуации раненых солдат ВСУ в Часовом Яре
В районе Часова Яра на Украине зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ после перехода российских сил через канал Северский Донец – Донбасс, что свидетельствует об интенсивности боевых действий в этом регионе.
В районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике продолжаются активные боевые действия, сообщает РИА «Новости». После того как подразделения российских сил перешли канал Северский Донец – Донбасс, зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских солдат. Пресс-служба Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», подтвердила эффективность ударов по позициям украинских сил.
Добровольческий корпус ведет охват территории Часова Яра и движется в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения продолжают оказывать огневую поддержку штурмовым группам, которые продвигаются вглубь территории. Кадры объективного контроля подтверждают массовую эвакуацию раненых, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских сил.
Также сообщается о действиях 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Юг». Эта бригада уничтожила опорный пункт украинских вооруженных сил к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. Артиллерия бригады активно поддерживает наступление, что способствует продвижению российских сил на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, а ранее сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.