Российские силы сообщили о массовой эвакуации раненых солдат ВСУ в Часовом Яре

Tекст: Дмитрий Зубарев

В районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике продолжаются активные боевые действия, сообщает РИА «Новости». После того как подразделения российских сил перешли канал Северский Донец – Донбасс, зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских солдат. Пресс-служба Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», подтвердила эффективность ударов по позициям украинских сил.

Добровольческий корпус ведет охват территории Часова Яра и движется в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения продолжают оказывать огневую поддержку штурмовым группам, которые продвигаются вглубь территории. Кадры объективного контроля подтверждают массовую эвакуацию раненых, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских сил.

Также сообщается о действиях 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Юг». Эта бригада уничтожила опорный пункт украинских вооруженных сил к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. Артиллерия бригады активно поддерживает наступление, что способствует продвижению российских сил на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, а ранее сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.