Украинская армия перебросила дополнительные силы в Часов Яр на фоне боев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские вооруженные силы перебрасывают дополнительные войска в Часов Яр, передает ТАСС со ссылкой на главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Он заявил, что в этом городе идут активные городские бои, а противник предпринимает усилия для удержания территории.

«В Часовом Яре также идут городские бои, противник цепляется, перекидывает дополнительные силы», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона также отметил, что несмотря на переброску украинских сил, город постепенно освобождается российскими войсками.

Кроме того, по словам Пушилина, российские войска вытесняют ВСУ из окрестностей Красноармейска (Покровска). Он подчеркнул, что на Красноармейском направлении идет планомерное выдавливание противника. Также он отметил интенсивные бои в районе населенного пункта Дачное на Кураховском направлении.

Пушилин добавил, что российские войска не позволяют украинским формированиям закрепиться на всей линии фронта, включая район Великой Новоселки. «Наблюдаем освобождение территории Донецкой народной республики, которая, в свою очередь, дает возможность для дальнейшего выхода на дальнейшие рубежи и, конечно же, не дает противнику закрепляться», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре, что в ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, где укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак. Ранее российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре.