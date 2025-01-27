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Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра
В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.
По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.
Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.
Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.