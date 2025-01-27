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    Как усилят ВСУ вчерашние студенты и школьники
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    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
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    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
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    Умер актер и телеведущий Игорь Янковский
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    14 комментариев
    27 января 2025, 13:46 • Новости дня

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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    27 января 2025, 08:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Группа солдат 110-й бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь.

    В Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен, передает ТАСС.

    На данный момент пленные находятся в безопасности. Им предоставили необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, также сообщалось, что в Великой Новоселке подняли российские флаги.

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    27 января 2025, 12:06 • Новости дня
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета

    Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета, утверждает «Украинская правда».

    Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

    Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.


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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки и вошли в Андреевку в ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска провели успешную операцию, выбив украинские силы из Новоандреевки в западной части ДНР, и начали бои за село Андреевка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости. Рогов добавил, что зачистка села Новоандреевка близится к завершению. Это село расположено северо-западнее города Курахово, который уже находится под контролем российских сил.

    Рогов также отметил, что российские войска вошли в село Андреевка, расположенное западнее Курахово. Здесь начались активные боевые действия за освобождение населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта; ранее ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке.

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    27 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

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    26 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ обесточил 1,5 тыс. абонентов в Запорожской области

    Украинский дрон обесточил полторы тысячи абонентов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, сообщает РИА «Новости». В результате удара обесточены полторы тысячи абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что жертв нет, но был поврежден трансформатор, на месте остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

    Саперы уже прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, а ВСУ задействовали дроны «Баба-яга» для минирования на Запорожском направлении.

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    27 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника

    С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.

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    27 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

    В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    27 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей

    Местный житель сообщил о маскировке ВСУ под гражданских в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре украинские военные использовали гражданскую одежду и маскировали технику, что позволило им скрываться среди мирного населения.

    Украинские военные в Часовом Яре притворялись мирными жителями, сообщил местный житель Павел Морковин, передает РИА «Новости». Для маскировки они одевались в гражданскую одежду, создавая видимость мирного населения. Морковин рассказал, что видел минометчиков в гражданской форме, которые вели обстрелы из соседнего с ним огорода.

    Морковин отметил, что у командира украинских военных была бирка с указанием «17-я бригада», а ранее он видел и «27-я бригада». Кроме того, на позиции была установлена большая антенна и радар, накрытый сеткой, размером чуть больше холодильника, что выдавало принадлежность к военной технике.

    Житель пояснил, что для неподготовленного наблюдателя подобная маскировка действительно могла создать иллюзию того, что военные являются гражданскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, а также выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР. В микрорайоне Северный Часова Яра происходили бои с участием штурмовиков.

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    26 января 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО России сбили семь украинских дронов

    Минобороны России уничтожило семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Инцидент произошел в период с 16.00 до 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а два – над территорией Республики Крым. Это свидетельствует о продолжающихся атаках с использованием беспилотников на российские территории.

    Информация о возможных пострадавших или нанесенном ущербе в результате падения дронов не поступала.

    Напомним, что за ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть – над Курском, а один – над Белгородом.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

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    Как усилят ВСУ вчерашние студенты и школьники

    Киевский режим решил пойти на шаг, который долгое время откладывал, – привлечь в вооруженные силы молодежь от 18 до 25 лет. Сколько Украина имеет мужчин этого возраста, какое количество из них на самом деле может быть отправлено на фронт и в какой мере они способны помочь ВСУ сдержать наступление российской армии? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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