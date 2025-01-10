Стало известно о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часового Яра

Tекст: Александра Юдина

По его словам, бои в частном секторе микрорайона осложнены частыми атаками противника с использованием FPV-дронов и ветхостью местных домов, которые используются как укрытия, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас находимся на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Обстановка там крайне сложная из-за атак FPV-дронов. Специфика местности в том, что это частный сектор, а не городские многоэтажки. Дома очень ветхие, соответственно, укрытия из них так себе», – подчеркнул боец.

Военнослужащий также отметил, что необходимо постоянно вести наблюдение за противником с воздуха, так как это не позиционные бои. В условиях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать «свой/чужой», особенно в темное время суток.

Он добавил, что из-за перемешивания боевых порядков российских войск и ВСУ возникает специфическая ситуация, к которой необходимо приспосабливаться.

Ранее российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР. До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.