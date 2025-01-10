  • Новость часаЯпония расширила санкции против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп отжимает Гренландию в интересах России
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    Захарова предложила Зеленскому тушить пожары в Калифорнии
    Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Шольц выступил против требования Трампа о росте оборонных расходов
    Названа сумма инвестиций в ВПК США из-за конфликта на Украине
    Байден уснул на похоронах Джимми Картера
    NYT: Контактная группа по Украине рискует исчезнуть при Трампе
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    16 комментариев
    10 января 2025, 07:48 • Новости дня

    Стало известно о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часового Яра

    Tекст: Александра Юдина

    Штурмовики отряда «Русь» 88-й бригады «Эспаньола», входящей в состав группировки войск «Юг» ВС России, действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр, где сталкиваются с атаками дронов, рассказал командир штурмового взвода данного отряда с позывным Миссионер.

    По его словам, бои в частном секторе микрорайона осложнены частыми атаками противника с использованием FPV-дронов и ветхостью местных домов, которые используются как укрытия, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас находимся на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Обстановка там крайне сложная из-за атак FPV-дронов. Специфика местности в том, что это частный сектор, а не городские многоэтажки. Дома очень ветхие, соответственно, укрытия из них так себе», – подчеркнул боец.

    Военнослужащий также отметил, что необходимо постоянно вести наблюдение за противником с воздуха, так как это не позиционные бои. В условиях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать «свой/чужой», особенно в темное время суток.

    Он добавил, что из-за перемешивания боевых порядков российских войск и ВСУ возникает специфическая ситуация, к которой необходимо приспосабливаться.

    Ранее российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР. До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух бригад теробороны ВСУ около Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.

    Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.

    Коментарии (6)
    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    Коментарии (2)
    9 января 2025, 08:49 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах

    Командование ВСУ бросило бойцов в Сумской области за отказ минировать территории

    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что командование оставило их в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории, и они сдались после сильного обстрела.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат, отказавшихся устанавливать противотанковые мины в Сумской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Михаил Костюк. Он отмечает, что их отправили в заброшенный дом, где они провели день, а вечером получили приказ на установку мин. Однако после отказа выполнить задание солдаты оказались под обстрелом, и никто за ними не вернулся, что вынудило их сдаться.

    По словам Костюка, после мобилизации он не получил практически никакого обучения. «Было [дано] понятие, как автомат в руках держать и как им пользоваться. Ну и больше ничему не учили», – отметил пленный. Он добавил, что командование запугивало бойцов, угрожая арестом и отправкой на передовую без защитного снаряжения.

    Также Костюк рассказал о методах давления, используемых командованием. По его словам, солдатам угрожали тюрьмой или насильственной отправкой на передовую без бронежилетов и другой защиты, что усугубляло их положение на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области, а также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (5)
    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

    Коментарии (2)
    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

    Коментарии (3)
    9 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово

    ВСУ потеряли опорный пункт к западу от Курахово после артиллерийских ударов

    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская артиллерия нанесла массированные удары по опорному пункту ВСУ, расположенному в районе Андреевки, разрушив его полностью.

    Российская артиллерия успешно уничтожила укрепленный опорный пункт вооруженных сил Украины в треугольнике Андреевка – Константинополь – Улаклы к западу от Курахово. Остатки украинских войск, ранее бежавших из Курахово, пытались оборудовать здесь новые позиции, сообщает ТАСС.

    Согласно данным силовых структур, удар был нанесен по опорному пункту в районе Андреевки.

    Там подчеркнули, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные позиции в регионах к западу от Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих вооруженных сил Украины. Штурмовик вывез 12 раненых из Курахово на мотоцикле. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово.

    Коментарии (2)
    10 января 2025, 00:47 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


    Коментарии (2)
    9 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в ходе неудачной контратаки сдались в плен 26 украинских военных, причем четверо – только за последние сутки.

    В Курской области во время контратаки в плен сдались 26 украинских военных. Источник в российских силовых структурах уточнил, что только за прошедшие сутки в плен сдались четверо бойцов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в течение первой недели 2025 года потеряли почти 13 тыс. бойцов. Это стало катастрофой для украинской армии.

    За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 08:32 • Новости дня
    Обломки украинского дрона повредили дом в Краснодарском крае

    Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о повреждении обломками БПЛА частного дома

    Tекст: Вера Басилая

    В станице Петровской на Кубани в результате падения обломков беспилотника повреждены частный дом, подводящий газопровод, кровля и выбиты окна, пострадавших нет, расселение не требуется, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    В станице Петровской Славянского района Краснодарского края частный дом был поврежден из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, следует из сообщения в Telegram-канале Кондратьева. По его словам, обломки дрона повредили подводящий газопровод, кровлю и выбили окна.

    Губернатор поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать помощь жителям станицы в восстановлении поврежденного имущества. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы для устранения последствий инцидента.

    Ранее российская противовоздушная оборона уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем.

    Также сообщалось, что девять украинских дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов

    Российские войска взяли позиции украинской армии в Тернах в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, штурмовики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали противника благодаря поддержке ударных и разведывательных беспилотников.

    Бой в ближнем стрелковом контакте произошел в зоне проведения специальной военной операции. Основной задачей была нейтрализация украинских позиций в лесистой местности, что было успешно выполнено благодаря слаженной работе штурмовиков и расчетов беспилотников, сообщили в ведомстве.

    Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника своевременно передавалась командирам штурмовых групп. Это позволяло оперативно реагировать на изменения на поле боя и корректировать действия в реальном времени.

    В сообщении Минобороны отмечается, что работа российских дронов препятствовала украинским военным отвечать на удары и свободно перемещаться между своими позициями, что в значительной степени обеспечило успех операции.

    Ранее российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий, и продвинулись в сторону Ямполовки.

    До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 06:35 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, в украинской столице произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв также был слышен в районе города Черкассы, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги работают еще в шести областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой.

    Напомним, в ночь на пятницу уже сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (0)
    10 января 2025, 05:43 • Новости дня
    Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Ростовской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено 16 БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    «Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    В селе Чалтырь из-за атаки загорелись частный дом и припаркованные рядом машины, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия, в хуторе Крюков повреждено семь жилых домов и школа.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Воронежскую и Брянскую области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Число отравившихся продукцией пекарни в Перми достигло 80 человек
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа
    Жителей Армении предупредили о росте цен после выхода страны из ЕАЭС
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины
    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    В Facebook разрешили называть представителей сексменьшинств психически нездоровыми

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии

    Внезапно оказалось, что школы Литвы могут отстоять свои названия, связанные с важнейшими деятелями русской культуры. Более того, даже некоторые местные политики стали заявлять, что «следует быть внимательными к русской культуре» и что русских «нельзя наказывать» только за то, что они русские. Похоже, в одной из самых русофобских стран Прибалтики прошли пик русофобии. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............