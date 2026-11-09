Байден рассказал о самочувствии и проанонсировал свою книгу о США

Экс-президент США Джо Байден рассказал о своей книге

Tекст: Катерина Туманова

Во время работы над книгой мемуаров Джо Байден узнал, что болен раком, – заболевание, как он отметил, слишком хорошо знакомое многим американцам.

«Мои врачи по-прежнему воодушевлены тем, как я реагирую на лечение», – заявил бывший американский лидер в соцсети X.

Байден добавил, что из-за болезни темп работы замедлился, поэтому количество запланированных бесед о выходящей 17 ноября книге «Обещай мне, Америка» придется сократить.

«Бывают дни лучше, бывают хуже. Это не остановило меня, хотя порой и заставляет замедлить темп. К сожалению, из-за этого я не смогу провести столько встреч и обсуждений книги, сколько планировал. Но я надеюсь, что написанное в ней говорит само за себя», – написал он о книге, которая выйдет в свет 17 ноября.

По словам автора, его книга о годах президентства и принятых в те годы решениях, о том, кто такие американцы как нация, во что они верят и какова роль Америки в мире.

«Но прежде всего – это книга о моей вере в американский народ и в великий американский эксперимент – самоуправление и демократию», – подчеркнул Байден.

Байден также выразил благодарность своей семье и сторонникам за поддержку в период лечения, заверив, что добрые пожелания и молитвы значат для него и супруги неимоверно много.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские ученые разработали новый препарат от онкологических заболеваний.

В 2025 году Байден продал права на свои мемуары дешевле, чем Клинтон и Обама.

А советник Байдена назвал болезнь его болезнь «пощечиной Бога».

