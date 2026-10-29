Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
В России запланировали авиасбор для поддержки лизинга российских самолетов
В Госдуме анонсировали возможный ввод сбора для поддержки авиапромышленности
В России могут ввести дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации отечественных самолетов, говорится в заключении думского комитета по бюджету и налогам.
«Осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 <...> путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора», – цитирует документ РИА «Новости».
На внутренних рейсах сбор составит 500 рублей, на международных – 1 тыс. рублей.
В Минпромторге уточнили, что оператором сбора будет Минтранс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготного кредитования для авиакомпаний, приобретающих отечественные самолеты в лизинг.
В апреле Минтранс оценил потребность российских авиакомпаний в 644 пассажирских самолетах к 2030 году.
В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21.