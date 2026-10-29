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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    29 октября 2026, 05:18 • Новости дня

    В России запланировали авиасбор для поддержки лизинга российских самолетов

    В Госдуме анонсировали возможный ввод сбора для поддержки авиапромышленности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России могут ввести дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации отечественных самолетов, говорится в заключении думского комитета по бюджету и налогам.

    «Осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 <...> путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора», – цитирует документ РИА «Новости».

    На внутренних рейсах сбор составит 500 рублей, на международных – 1 тыс. рублей.

    В Минпромторге уточнили, что оператором сбора будет Минтранс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготного кредитования для авиакомпаний, приобретающих отечественные самолеты в лизинг.

    В апреле Минтранс оценил потребность российских авиакомпаний в 644 пассажирских самолетах к 2030 году.

    В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21.

    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    28 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21

    «Аэрофлот» заявил об ожиданиях первых МС-21 осенью 2027 года

    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые поставки российских самолетов МС-21 ожидаются в период с сентября по декабрь 2027 года, заявил генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Александровский доложил главе правительства о контрактах перевозчика на самолет МС-21, передает РИА «Новости».

    «Первые поставки ожидаются в период сентябрь-декабрь 2027 года», – сказал он.

    Глава компании добавил, что перевозчик готов наращивать закупки отечественных лайнеров. По его словам, началась работа над третьим контрактом на 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный заказ до 200 машин. Ранее были подписаны договоры суммарно на 108 самолетов.

    Мишустин подчеркнул мировую известность бренда перевозчика. Он отметил, что развитая авиационная отрасль выступает значимым условием транспортной доступности удаленных регионов, включая Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Премьер попросил подвести итоги перевозок за прошедшие девять месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее филиал ПАО «Яковлев» запланировал начало испытаний второго серийного пассажирского лайнера МС-21.

    Также генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил о планах задействовать новые машины на международных рейсах.

    Президент Владимир Путин принял участие в церемонии заключения соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 среднемагистральных самолетов МС-21-310.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственная корпорация «Ростех» сообщила об оснащении модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М комплексом активной защиты от зенитных ракет «Президент-С130».

    Третий опытный образец самолета Як-130М недавно совершил первый полет, передает ТАСС сообщение Ростеха.

    В госкорпорации отметили, что подключение новой машины ускорит процесс испытаний. Первые поставки самолета заказчикам запланированы на 2028 год.

    Бортовой комплекс «Президент-С130» работает в три этапа: он автоматически обнаруживает пуск ракеты противника, мгновенно ставит радиоэлектронные помехи системам наведения, а затем отстреливает специальные ловушки для нейтрализации радиолокационных и инфракрасных головок самонаведения.

    Як-130М представляет собой модернизированную версию учебно-боевого самолета с расширенными боевыми возможностями. Машина способна уничтожать как наземные, так и воздушные цели, включая беспилотные летательные аппараты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские разработчики представили новый робототехнический комплекс разминирования «Титан» для преодоления заграждений в зоне спецоперации на Украине. В тот же день ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил о возможном интересе Вооруженных сил России к белорусским ударным беспилотникам «Миротворец». Ранее в Ростехе сообщили о способности новейшего зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты и беспилотники.

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    27 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году

    Reuters: Boeing провалил план поставки 500 самолетов в 2026 году

    Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор американского авиаконцерна Boeing Келли Ортберг сообщил, что компания не сможет выполнить план по поставкам 500 самолетов по итогам 2026 года.

    «Компания сможет выйти на целевой показатель производства самолетов 737 в объеме 47 единиц в месяц только к началу 2027 года. Это стало серьезным препятствием для процесса восстановления компании. В результате Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в текущем году», – приводит Reuters заявление Ортберга.

    С января по октябрь компания передала заказчикам 475 лайнеров. Изначально производитель рассчитывал достичь уровня в 47 самолетов Boeing 737 ежемесячно минувшим летом, однако в сентябре признал нехватку мощностей для быстрого создания крыльев.

    На фоне заявления гендиректора акции авиаконцерна упали почти на 10%, достигнув отметки в 170,05 доллара. Этот показатель стал минимальным с апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца китайская компания Avolon Holdings решила приобрести 250 новых самолетов у Airbus и Boeing на сумму 46,7 млрд долларов.

    В начале месяца американская корпорация допустила внедрение системы защиты лайнеров от случайных крушений.

    В прошлом месяце авиаконцерн выиграл многомиллиардный контракт на создание перспективного истребителя для Военно-морских сил США.

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    27 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений

    Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus

    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.

    «Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.

    Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.

    Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.

    Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    26 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027–2029 годы.

    Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

    Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

    Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

    Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

    Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

    Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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    26 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на три года

    Бюджетный комитет рекомендовал Госдуме принять бюджет на 2027–2029 годы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

    На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 29 октября, передает РИА «Новости». Проект бюджета подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на мировых рынках, в частности базовая цена нефти Urals на трехлетний период снижена до 50 долларов за баррель.

    Основные характеристики проекта определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 трлн рублей. Ключевыми приоритетами станут социальные обязательства, помощь участникам спецоперации, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство транспорта опубликовало параметры бюджета на развитие дорожного хозяйства.

    В начале месяца министр финансов Антон Силуанов заявил об устойчивости проекта к любым изменениям на мировых рынках.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете.

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    26 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    В Госдуме анонсировали изменение правил ухода за инвалидами

    Правила оформления ухода за инвалидами и пожилыми изменили с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что с начала 2027 года изменятся правила оформления ухода за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет.

    По новым правилам подавать документы в Социальный фонд придется до начала ухода через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделении фонда.

    «С 1 января 2027 года меняются правила ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или пожилыми старше 80 лет. Изменение первое – заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор», – рассказал Коломейцев РИА «Новости».

    Парламентарий пояснил, что к заявлению потребуется приложить согласие самого подопечного или его законного представителя, даже при совместном проживании. При этом человек, за которым осуществляется уход, сможет отозвать свое согласие в любой момент. За каждый год ухода будет начисляться год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

    Если уход осуществляется длительное время, его потребуется подтверждать новым заявлением не позднее чем через 12 месяцев. Опоздание приведет к тому, что пропущенный период не войдет в страховой стаж. В случае прекращения ухода фонд необходимо уведомить в течение пяти дней.

    Люди, ухаживающие за инвалидами до начала 2027 года, смогут подтвердить уход по старым правилам до 1 января 2028 года. При этом родителям детей-инвалидов первой группы, получающим ежемесячную выплату по указу президента, подтверждать уход не потребуется, так как данные будут отражаться на их счетах автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала проведение двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы в состав пенсии.

    Также сообщалось о возможности зачесть период ухода за пожилым человеком в страховой стаж.

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    26 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Володин передал Моди слова приветствия от Путина

    Володин передал премьеру Индии Моди приветствие от Путина на форуме БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

    Володин передал Моди теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Встреча председателя Госдумы и премьер-министра Индии состоялась в Нью-Дели на полях XII Международного парламентского форума БРИКС, следует из сообщения в Max Госдумы.

    «Взаимное доверие – основа дружбы. Именно такую модель сотрудничества, опирающуюся на уважение и отсутствие двойных стандартов, выработали Россия и Индия под руководством лидеров двух стран», – заявил спикер нижней палаты российского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл в парламент Индии на 12-й Международный парламентский форум БРИКС.

    В тот же день председатель Госдумы назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.

    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Милонов призвал к отставке назвавшего русских «иванами» армянского губернатора

    Tекст: Ольга Иванов

    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости отставки губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна после его антироссийских высказываний о русских «иванах».

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну необходимо подать в отставку после его высказывания о русских «Иванах», пишет «Газета.Ru».

    «Почему этот губернатор так высказался? Потому что он, извините меня, идиот. Я могу сказать, что его высказывание нормальными людьми в Армении вообще не поддерживаются, им стыдно за это», – заявил Милонов.

    Парламентарий добавил, что глава региона не пользуется доверием местных жителей, и назвал армянского чиновника «мутантом с лишней хромосомой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Ереване сравнило высказывание Давида Арушаняна с лексиконом немецких нацистов.

    В конце прошлого года власти Армении отказались от вывода российской военной базы из Гюмри.

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    27 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Госдума приняла закон о правилах эксплуатации аттракционов

    В России ввели обязательную государственную регистрацию аттракционов

    Tекст: Ольга Иванов

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает правила безопасного использования, технического обслуживания и обязательного учета аттракционов.

    Согласно новому документу, правительство России будет утверждать единую государственную политику и требования к техническому состоянию развлекательных конструкций, передает РИА «Новости».

    Непосредственной регистрацией аттракционов займутся уполномоченные региональные ведомства. Они будут выдавать эксплуатантам государственные регистрационные знаки, а также получат право приостанавливать или прекращать действие документов. Обязательный учет данных планируется вести через специальные региональные информационные системы.

    Владельцев обяжут проводить полную проверку конструкций после длительного простоя свыше года, остановок по техническим причинам или разборки механизмов. Оценка состояния аккредитованными организациями должна проходить не реже одного раза в год. При отсутствии регистрации или истечении срока службы работу аттракциона запретят. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство освободило пострадавшие от ударов беспилотников компании от плановых надзорных проверок.

    Летом Государственная дума приняла закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    В феврале в России утвердили обновленные стандарты безопасности для оболочек аэростатов и дирижаблей.

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    26 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Володин назвал БРИКС ключевой опорой многополярного мира

    Володин: БРИКС стал ключевой опорой формирующегося многополярного мира

    Tекст: Ольга Иванова

    БРИКС стал одной из ключевых опор многополярного мира, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на 12-м Международном парламентском форуме объединения в Индии.

    «За 20 лет своего существования БРИКС стал одной из ключевых опор формирующегося многополярного мира, справедливого мироустройства, основанного на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

    По его словам, государства БРИКС едины в уважении к национальным законодательствам и признании права стран на суверенный путь развития. С момента основания участники отстаивают принципы открытости и доверия, отказываясь от политики двойных стандартов. Сегодня все больше государств разделяют эти ценности и выбирают равноправный диалог, добавил спикер.

    Володин подчеркнул, что объединение превратилось в один из крупнейших экономических центров планеты, выражающий интересы мирового большинства. Внутренняя торговля между странами БРИКС достигла 1,2 трлн долларов. На участников приходится почти четверть глобального экспорта и около 40% мирового ВВП.

    Для участия в 12-м Международном парламентском форуме объединения спикер прибыл к историческому зданию парламента Индии в Нью-Дели, где его поприветствовал председатель народной палаты Ом Бирла. В обширный состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы, руководители профильных комитетов и сенаторы. Это первая зарубежная поездка Володина после избрания председателем нижней палаты нового созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл к зданию парламента Индии для участия в 12-м Международном парламентском форуме БРИКС.

    В воскресенье председатель Госдумы на полях форума провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда. В тот же день он сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией в 2026 году более чем на 20%.

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    28 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Депутат Василькова отметила приоритет безопасности в законе об аттракционах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла закон, устанавливающий единые для всей страны требования к регистрации, эксплуатации и техническому состоянию аттракционов, при этом приоритетом остается безопасность посетителей, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.

    «Индустрия развлечений в России активно развивается, появляются новые парки, современные аттракционы, растет интерес со стороны посетителей. Однако приоритетом неизменно должна оставаться безопасность людей, особенно детей», – заявила Василькова.

    По ее словам, до сих пор в России не было федерального закона, который комплексно регулировал бы эту сферу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Парламентарий подчеркнула, что требования к безопасности, регистрации и эксплуатации аттракционов существовали, но были закреплены в разных нормативных актах, и необходимо было объединить ключевые положения на законодательном уровне.

    Закон закрепляет требования к подготовке персонала. Сотрудники должны пройти обучение по безопасной эксплуатации оборудования и действиям в нештатных ситуациях. Законодательством устанавливается запрет на эксплуатацию оборудования, не прошедшего обязательную регистрацию или техническое освидетельствование, а также аттракционов с истекшим сроком службы.

    Новые требования распространяются на стационарные и временно устанавливаемые аттракционы потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2 и RB-3. Закон не распространяется на детские игровые площадки и аттракционы с ничтожной степенью риска. Вступление документа в силу предусмотрено с 1 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об установлении правил безопасного использования, технического обслуживания и обязательного учета аттракционов.

    В начале месяца в парке развлечений Six Flags Over Georgia в пригороде Атланты в результате инцидента на горке «Голиаф» погиб по меньшей мере один человек.

    В прошлом месяце крупнейший в Финляндии передвижной парк развлечений Suomen Tivoli прекратил работу из-за затяжных финансовых трудностей.

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    28 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Мантуров анонсировал начало поставок самолета Ил-114-300 в декабре

    Первый вице-премьер Мантуров: Поставки Ил-114-300 начнутся с декабря 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300 могут начаться уже в декабре этого года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    «Отмечу готовность к поставкам регионального самолета Ил-114-300. С декабря этого года он уже начнет поступать авиакомпаниям», – сказал Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Первый вице-премьер добавил, что в 2027 году завершатся сертификация и передача заказчикам лайнеров МС-21 и SJ-100. Кроме того, в Казани расширяются мощности для серийного производства Ту-214, активно идет работа над вертолетами «Ансат», Ми-38 и Ми-171А3, отмечает ТАСС.

    Как заявлял ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, первый самолет Ил-114-300 будет передан эксплуатанту в этом году, еще два – в январе 2027 года. Лайнер получил сертификат типа в июне, первые три машины отправятся во Второй Архангельский авиаотряд.

    Ил-114-300 представляет собой глубоко модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114. Машина, рассчитанная на 66 пассажиров и дальность полета 1450 км, создается предприятиями госкорпорации «Ростех» под эгидой компании «Ил» (входит в ОАК).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о передаче Второму Архангельскому авиаотряду трех новых лайнеров Ил-114-300 до конца января.

    Заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков пообещал поставить первый самолет Ил-114-300 эксплуатанту до конца 2026 года.

    Также Мантуров сообщил о начале поставок региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 в рамках создания современного флота отечественной гражданской авиации.

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