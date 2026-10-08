Boeing запланировала оснастить новые лайнеры защитой от умышленных крушений

WSJ: Boeing решила создать защиту самолетов от умышленных крушений

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Boeing рассматривает угрозу умышленных авиакатастроф как одну из основных причин гибели людей в коммерческой авиации. На фоне инцидента с рейсом авиакомпании Flydubai производитель намерен учесть эти риски при конструировании лайнеров нового поколения, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В новых самолетах окончательное решение об управлении по-прежнему будет оставаться за экипажем, однако бортовые компьютеры получат автоматизированные системы безопасности. Они призваны максимально усложнить возможность случайного или намеренного крушения. Еще в 2006 году Boeing запатентовала технологию дистанционного автопилотирования, способную отключать ручное управление при захвате судна, но от ее внедрения отказались из-за высокой опасности хакерских взломов.

Поводом для разработки новых защитных механизмов стало происшествие на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. Лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после того, как второй пилот напал на командира экипажа со штатным аварийным топором и попытался перехватить контроль над машиной для организации авиакатастрофы.

Власти Израиля и Генеральная прокуратура ОАЭ расценили эти действия как попытку террористического акта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом.

В понедельник МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai.

На прошлой неделе Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром.