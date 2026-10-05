Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai
МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai
Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.
«Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.
Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.
В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.