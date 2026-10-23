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Эксперт допустил закупку белорусских дронов «Миротворец» для нужд СВО
Эксперт Федутинов заявил о потребности ВС России в дронах «Миротворец»
Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Вооруженные силы России могут проявить интерес к белорусским ударным беспилотникам-камикадзе «Миротворец» для их применения в зоне специальной военной операции.
Белорусские барражирующие боеприпасы «Миротворец», которые показали на репетиции военного парада в Ливии, потенциально востребованы в российской армии, пишет ТАСС.
«СВО продолжается, и потребность в беспилотниках-камикадзе остается очень высокой», – заявил Федутинов.
По его оценке, российским войскам требуется более тысячи аппаратов «Герань» ежемесячно, а дронов меньшего размера – кратно больше. Эксперт не исключил прямых закупок «Миротворцев» у Минска с последующим созданием совместного предприятия или лицензионного производства в России.
Разработанные белорусской компанией UAVHELI комплексы оснащены турбореактивным двигателем и не конкурируют с российскими дронами аналогичного назначения. Скоростные «Миротворцы» превосходят по классу электрические «Ланцеты», но уступают по размерам аппаратам «Герань», пояснил специалист.
Беспилотник самолетного типа обладает взлетной массой 46 кг и способен разгоняться до 450 км/ч. Продолжительность полета достигает 45 минут, дальность связи составляет 100 км, а масса осколочно-фугасной боевой части равна 10 кг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 260 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стопроцентной локализации производства стрелкового оружия в республике.
Кроме того, бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов.