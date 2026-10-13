ВС России с начала спецоперации уничтожили более 260 тыс. украинских дронов

  • Новость часаЭксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине
    ВСУ не получили разведданные о запуске российских ракет
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    ВС России освободили за сутки в Доброполье 286 зданий
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 12:41 • Новости дня

    ВС России с начала спецоперации уничтожили более 260 тыс. украинских дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты 883 беспилотника, всего же с начала спецоперации уничтожены 260 703 БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 260 703 беспилотника, 672 ЗРК, 31 216 танков и других бронемашин, 1 787 боевых машин РСЗО, 36 713 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    За минувшую ночь над Россией за ночь уничтожили 604 дрона ВСУ.

    Атака дронов на Москву в ночь на 13 октября стала одной из самых массовых с начала года.

    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    12 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому

    Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост главы Украины

    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко (в списке террористов), передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

    Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

    Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    12 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ

    СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины сообщила, что киевский студент заложил самодельное взрывное устройство под автобус с военнослужащими в городе Ровно на западе страны.

    По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

    Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.

    В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов.

    В воскресенье силовики вскрыли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

    В августе подпольщики сообщили о беззащитности систем противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

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    12 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом

    Рожин: Уничтожен завод по производству ГСМ «КСМ Протек» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела в Киевской области полностью уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек», сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Информацию о потере предприятия подтвердила сама компания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пожар повредил газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

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    13 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    NYT: США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались идти на уступки украинской делегации в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Спецпосланники Трампа на шестичасовых переговорах в Майами ошеломили украинскую делегацию известием, что Вашингтон приостановит санкции в отношении российского дизельного топлива, пишет The New York Times.

    Американские политики также передали просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На вопрос одного из украинских переговорщиков, что Киев получит взамен, американские спецпосланники ответили, что Вашингтон «уже многое делает для Украины, и не должен идти на уступки». Сторона США также напомнила о разведывательной помощи, которую американцы оказывают Украине.

    Некоторые присутствующие восприняли это заявление как скрытую угрозу. Представитель американской администрации отверг наличие подобной угрозы, однако отметил, что Трамп настолько зол на Киев, что предсказать его дальнейшие действия трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказом прекратить удары по российским НПЗ вывел Трампа из себя. В воскресенье дизельная сделка Москвы и Вашингтона стала шоком для союзников Украины. В субботу США пригрозили лишить Киев разведданных из-за атак на российские нефтяные объекты.

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку

    ФСБ: В Воронеже задержана готовившая атаку на военный аэродром агент СБУ

    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    Сорвана попытка СБУ нанести удар беспилотниками по военному аэродрому Балтимор с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетов и личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    Для атаки планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.

    Выявлена и задержана гражданка России, которую украинская разведка завербовала в 2022 году. Фигурантка арендовала гараж в Воронеже, перенесла туда из тайников девять беспилотников и взрывчатку иностранного производства.

    Отмечается, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 500 граммов. После сборки и перевода дронов в боевое положение управлять ими через интернет должны были операторы с территории Украины. В настоящий момент пособница СБУ арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы. В марте служба сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области. В феврале в Воронеже вынесли приговор работавшим на Украину молодым диверсантам.

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    13 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал грузинского наемника в бою на ножах

    Боец группировки «Центр» уничтожил в ножевом бою наемника из Грузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец российской группировки войск «Центр» Денис Любченко во время зачистки населенного пункта в Донбассе ликвидировал в схватке на ножах грузинского наемника, который прятался в гражданской одежде.

    Военнослужащий обнаружил противника в одном из зданий во время завершения мероприятий по зачистке территории, передает РИА «Новости».

    В помещении располагался склад новых детских вещей, под которыми попытался спрятаться переодетый в гражданскую одежду иностранец.

    «У меня уже закончились бк. У него был только нож, и пришлось на ножах. В результате пятиминутного боя все лицо у меня изрезано, рука была порезана, все, но он не ушел. Остался там», – рассказал Любченко.

    Боец добавил, что присутствие большого количества иностранных наемников в рядах украинской армии не поможет ей одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Харьковском направлении был уничтожен латвийский наемник по кличке Волк.

    До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал о практике уничтожения тел воюющих за ВСУ иностранцев.

    Китайское издание NetEase сообщило о ликвидации почти половины прибывших на Украину наемников.

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    13 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам логистики и сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник ВС России ударили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Целями также стали объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая морские суда, задействованные в доставке военных грузов, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где производились ракеты и беспилотники большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница», которое занималось ремонтом поездов для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

    В Николаевской области уничтожен склад беспилотников в Мешково-Погорелово и поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке, использовавшийся для снабжения вооруженных сил Украины. В Бугском лимане уничтожен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Николаева.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном сокращении ударного потенциала Киева.

    В воскресенье российские военные поразили логистический центр украинских войск и сухогруз с оружием.

    В пятницу ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    13 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промышленные объекты в регионе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития», – сообщил губернатор в «Максе».

    Он добавил, что ПВО также действует в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, где атака направлена на промышленные объекты. На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Краснодар и Тульскую область.

    В понедельник противовоздушная оборона сбила летевшие на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Зеленский расширил права венгерского языка в украинских школах

    Верховная рада одобрила закон об образовательных правах нацменьшинств

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял в двух чтениях законопроект о правах национальных меньшинств в сфере образования. Документ расширяет возможности использования венгерского и других языков Евросоюза в образовательной сфере Украины.

    Украинский парламент сразу в двух чтениях принял законопроект о правах национальных меньшинств в сфере образования, передает ТАСС.

    «Законопроект № 16119 о правах национальных меньшинств в сфере образования принят. За основу – 273 голоса, в целом – 266 голосов», – сообщил Железняк.

    По его словам, председателю Рады поручено немедленно подписать документ и направить его на подпись Владимиру Зеленскому. Украинская сторона рассчитывает, что благодаря принятию инициативы Венгрия согласует открытие кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС на фоне обсуждения в Киеве закона о правах национальных меньшинств.

    В среду Будапешт снял вето на начало обсуждения интеграции Киева.

    На прошлой неделе венгерская сторона допустила разблокировку технического этапа переговоров о вступлении.

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    12 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    Украина не получила информацию о запуске российских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов в Киеве произошла до объявления воздушной тревоги из-за отсутствия информации о пусках российских баллистических ракет, сообщают украинские СМИ.

    Последние взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, что баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над городом. Всего прогремело от шести до восьми взрывов, предположительно от модернизированных ракет комплекса С-400.

    Издание напоминает слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

    Ранее FT сообщала об угрозах администрации США остановить программу закупок вооружений и предоставление разведывательной информации для Украины. При этом официальных данных об остановке передачи разведданных пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве, Харькове и Ровенской области прогремели взрывы.

    Вашингтон предупредил Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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