На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию
Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении.
Росавиация отметила, что возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили в течение субботы 83 украинских дрона над шестью регионами России, при этом за ночь были уничтожили 1246 украинских дронов над страной. В пятницу аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.