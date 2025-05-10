Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
Лидер Сената Бразилии назвал визит делегации в Москву символичным
Присутствие делегации Бразилии в Москве на Дне Победы подчеркнуло значимость сохранения исторической памяти, обратил внимание председатель Федерального сената Бразилии Дави Алколумбри.
По его словам, участие делегации во главе с президентом Лулой да Силвой было не только волнующим, но и глубоко символичным, поскольку память о победе СССР над нацизмом должна сохраняться, передает ТАСС.
Алколумбри также напомнил, что победа союзников во Второй мировой войне означала не только завершение боевых действий, но и препятствовала попыткам «стереть историю и само понятие личности».
По его словам, присутствие бразильской делегации в Москве подчеркивает стремление страны выступать за мир на международной арене. Глава Сената подчеркнул, что представляет позицию от имени Бразилии и бразильского народа.
Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.