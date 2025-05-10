Лидер Сената Бразилии назвал визит делегации в Москву символичным

Tекст: Александра Юдина

По его словам, участие делегации во главе с президентом Лулой да Силвой было не только волнующим, но и глубоко символичным, поскольку память о победе СССР над нацизмом должна сохраняться, передает ТАСС.

Алколумбри также напомнил, что победа союзников во Второй мировой войне означала не только завершение боевых действий, но и препятствовала попыткам «стереть историю и само понятие личности».

По его словам, присутствие бразильской делегации в Москве подчеркивает стремление страны выступать за мир на международной арене. Глава Сената подчеркнул, что представляет позицию от имени Бразилии и бразильского народа.

Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.