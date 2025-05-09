Что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы?

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Каждый год на параде в честь Дня Победы внимание зрителей приковано к ветеранам, которые сидят на трибунах рядом с президентом Владимиром Путиным. В этом году по правую руку от российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина оказался Евгений Знаменский, а по левую – Иван Мартынушкин.

Что известно о Евгении Знаменском?

13 августа 2025 года ему исполнится ровно 100 лет. Когда началась война, Знаменский окончил шестой класс. Но несмотря на возраст, он отправился на фабрику «Красный текстильщик» разнорабочим. Уже в 1941 году он помогал копать противотанковые рвы на подступах к Серпухову.

В январе 1943 года он отправился под Сталинград пехотинцем. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. Стал артиллеристом-разведчиком, а уже к концу войны получил звание гвардии старшего сержанта. Кроме того, он принимал участие в освободительных боях за Украину, Польшу, Белоруссию. А когда вместе с советскими войсками дошел до Берлина, лично расписался на стене Рейхстага.

Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

Первой медали «За отвагу» Знаменский был удостоен за бои при прорыве обороны врага на Висле в 1945 году. Согласно данным в наградном листе, он из автомата убил шесть солдат противника.

Вторую медаль ветеран получил в апреле того же года после того, как под огнем противника засек зенитную батарею, крупнокалиберные пулеметы и снайперов противника. По наводке Знаменского все цели удалось поразить огнем батареи. Известно, что в годы Великой Отечественной войны он был ранен и дважды контужен.

Что известно о Иване Мартынушкине?

Иван Мартынушкин родился 18 января 1924 года. Но для того, чтобы его быстрее взяли на фронт, он исправил дату рождения на 23 декабря 1923 года.

В октябре 1941 года он вступил в ряды Красной армии, был командиром пулеметного взвода, а потом и роты. Освобождал Украину, Польшу и Чехословакию, принимал участие в боях на Одесском плацдарме, где был ранен.

В январе 1945 года старший лейтенант Мартынушкин в числе первых советских солдат вошел на территорию концлагеря Освенцим. По его воспоминаниям, советские бойцы выбили из поселка немцев, а затем вышли в огромное поле, огороженное по всему периметру мощной оградой из колючей проволоки.

20 апреля 1945 года был ранен в плечо и направлен в госпиталь на территории Польши, где и встретил День Победы. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда».