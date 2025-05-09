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    День Победы – самый важный праздник на войне

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    9 мая 2025, 11:37 Мнение

    День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

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    Согласно опросам социологов, празднование Дня Победы затмило в сознании россиян все прочие праздники, даже такие, как Новый год и дни рожденья. Пройдет Бессмертный полк, пройдет парад. Обнимут оставшихся в живых ветеранов. Включат праздничный концерт.

    Но я о другом. Точнее, о других. О тех, кто в окопах. О тех, кто приближает новый День Победы. Ведь будет же когда-нибудь он праздноваться два раза в год?

    В 2022-м я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». Это, правда, была другая эпоха военного искусства – до массового внедрения дронов. Сейчас такое невозможно. До позиций приходится идти в лучшем случае 5-10 км пешком в тяжелой броне и полной выкладке.

    И что же, не отмечают?

    Как-то да отмечают. Веточку цветущей вишни поставить в банку. Поздравить боевых товарищей. Салют из подручных средств – три раза в воздух. Иногда, конечно, бывает так, что весь день идет штурм.

    Тогда вообще забываешь, какой сегодня день, какой был вчера, все дни сливаются в один. Чем ближе к линии боевого соприкосновения, чем более напряженная обстановка, тем меньше праздника.

    В тылу, на ПВД, в пунктах временной дислокации, отмечать стараются по максимуму. Транслируют парад для тех, кто вышел с боевой задачи, бывает так, что в этот же день проводятся награждения, поздравления. Знакомый начмед сообщил, что в его медицинском взводе будут шашлыки.

    Пальма первенства, безусловно, у БПЛАшников, которые в один из прошлых Дней Победы привязали к дрону колонку, в которую вставляется флешка, записали на нее советские военные песни и запустили в полет. Реакция ВСУшников осталась неизвестной, но «соседи» очень обрадовались.

    Важно, что все эти инициативы идут «снизу», то есть от самих бойцов и от боевых офицеров. Их не назначают «сверху», не велят специально отмечать День Победы. Каждый сам придумывает что-то в рамках своего подразделения. То есть социологи правы: День Победы – это действительно самый важный праздник на войне.

    Я думаю, дело в том, что в нем есть надежда. По крайней мере, сейчас наше государство проводит вполне ясную политику параллелей между Великой Отечественной войной и Специальной военной операцией. И именно поэтому в тылу тоже необходим праздник в этот день. Это не просто дата. Это символ того, что русское оружие побеждало и побеждает. Что наши побеждают. Что за ними – правда.

    Да, СВО и Великая Отечественная сильно различаются. Как минимум, на бытовом уровне можно заметить, что нет вовлечения всей страны в работу на победу – кто-то из жителей тыловых регионов спокойно живет своей жизнью. Но и ситуация отличается – не оккупированы тысячи квадратных километров нашей земли. Хотя, конечно, смотря что считать оккупацией: современный киевский режим, нацистская идеология – именно оккупировали Украину.

    И есть, конечно, сомнения, что наша победа будет такой же, как в 1945-м: скорее всего, она будет достигаться не только оружием, но и дипломатическими переговорами. На данный момент, учитывая неоднократно продемонстрированную готовность России к мирным шагам, вряд ли стоит ждать русских танков на Крещатике и застрелившегося Зеленского.

    Но, как и восемьдесят лет назад, русский солдат и русский офицер делают невозможное. Вопреки тяжелейшим обстоятельствам, они наступают и идут вперед. А обстоятельства эти, тем временем, совсем другие, чем восемьдесят лет назад.

    И именно поэтому русский солдат заслужил 9 мая свой праздник. А отдельный, новый День Победы, хочется верить, у него еще будет.

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