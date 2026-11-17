17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Президент Филиппин назвал глубоко уязвимыми энергетические артерии Азии
Президент Филиппин предупредил об уязвимости энергетических маршрутов Азии
Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший назвал энергетические артерии Азии крайне уязвимыми для сбоев в глобальных цепочках поставок.
На полях 49-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Фердинанд Маркос – младший обратил внимание на последствия перебоев с энергоресурсами на критически важных морских маршрутах, таких как Ормузский пролив. Подобные проблемы оказывают серьезное влияние на все глобальные цепочки поставок, передает ТАСС.
«Энергетические артерии Азии остаются глубоко уязвимыми. Перебои на критически важных маршрутах поставок, таких как Ормузский пролив, никогда не остаются локальными», – заявил президент Филиппин.
Для Манилы приоритетным шагом в сложившихся условиях стало создание собственных топливных запасов. При этом для долгосрочной стабильности требуются дополнительные коллективные усилия. Устойчивая энергетическая безопасность возможна только в том случае, если страны – потребители и производители нефти действуют совместно.
Государствам необходимо углублять обмен информацией, заключать практические соглашения о хранении топлива и соблюдать международное право для сохранения морских путей открытыми. Энергетическая устойчивость представляет собой общее благо, зависящее от коллективной приверженности справедливым и прозрачным рынкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Филиппин ввели ограничения на время работы общественных заведений для обеспечения безопасности во время саммита АСЕАН.
В воскресенье в Маниле открылся 49-й саммит организации. На прошлой неделе правоохранительные органы приняли строгие меры безопасности для охраны делегатов.