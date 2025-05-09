Политолог Шаповалов: Западу не отнять у России права называть себя страной-победительницей

Tекст: Андрей Резчиков

«Граждан России пытаются лишить права заявлять о себе как о народе-победителе. На Западе активно ведется кампания по искажению истории, основанием которой является резолюция Евросоюза о якобы равенстве СССР и нацистской Германии», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Эксперт также напомнил о заявлениях американских президентов, в том числе Дональда Трампа о том, что «решающий вклад в победу во Второй Мировой внесли США»: «Все это – грубое искажение истории. Все лидеры антигитлеровской коалиции признавали за Советским Союзом решающий вклад в разгром нацистской Германии. И главное: несмотря на многолетнее информационное давление Запада, День Победы остается духовным стержнем русской цивилизации».

Об этом, в частности, свидетельствует статистика и взятый Берлин: «Напомню, что Франция сопротивлялась три недели. Вплоть до лета 1944 на Западе не было полноценных боевых действий», – подчеркнул Шаповалов.

Кроме того, День Победы по праву является праздником героев настоящего времени – участников СВО. «Как и тогда, наши войны сегодня бьются со злом нацизма. К сожалению, после 2014 года на территории Украины эта человеконенавистническая идеология получила доминирующее влияние в политической жизни страны», – пояснил спикер.

«Подчеркну, что сегодня мы, как и наши великие предки, сражаемся не против одной конкретной страны. Тогда против СССР воевала коалиция, состоявшая из финнов, румын, испанцев, итальянцев, немцев и многих других. Противник тех времен готовил всем народам СССР участь рабов в своем рейхе. Мы столкнулись с давлением объединенной Европы. Сегодня история повторяется, и по Украине вновь едут танки из ФРГ», – добавил он.

Однако широкое международное представительство на Параде Победы 9 мая в Москве говорит о том, что мир помнит, кто спас его от нацизма. «За Россией глобальное большинство. Запад сделал все, чтобы фактически сорвать наш праздник. Но в итоге в Москве собрались лидеры стран и делегации из государств большинства регионов мира», – заключил Шаповалов.

Напомним, в этом году Россия празднует 80-летие великой Победы над гитлеровской Германией. В честь памятной даты пройдут сотни мероприятий, главным из которых станет парад на Красной площади. Его посетят почти три десятка глав государств со всех континентов планеты.

Праздник пытается сорвать украинская армия. Но, несмотря на усилия противника, парад в Москве состоится. По прогнозам, в мероприятиях примут участие около десяти млн жителей и гостей столицы. Завершится юбилей Победы масштабным салютом, который можно будет наблюдать с площадок ВДНХ и Воробьевых гор.