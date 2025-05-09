Речь Путина на параде Победы продлилась 10 минут

Tекст: Ольга Иванова

Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве длилась десять минут, передает РИА «Новости». Торжественное выступление главы государства прошло на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После завершения речи началась пешая часть парада.

В этом году на праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости. 9 мая отмечается как главный государственный праздник в России, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.