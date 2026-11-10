В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

Tекст: Тимур Шайдуллин

Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.



