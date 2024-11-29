Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Aura
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Aura с 30 ноября по цене от 2,6 млн рублей
«АвтоВАЗ» запускает розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura в Москве и Петербурге с 30 ноября. Стартовая цена на модели начинается от 2,6 млн рублей. В регионы автомобили поступят с декабря, сообщила компания.
Как указали в компании, «АвтоВАЗ» начнет розничные продажи своих новых бизнес-седанов Lada Aura 30 ноября 2024 года. Первые автомобили поступят в дилерские центры Москвы и Петербурга, а цена на них стартует от 2,6 млн рублей, передает РИА «Новости».
В сообщении компании говорится о двух основных комплектациях автомобилей: Premier и Status. Комплектация Premier будет доступна по цене от 2,6 млн рублей, а версия Status – от 2,8 млн. В комплектации Status салон отделан натуральной кожей, есть подогрев спинки заднего сиденья и комфортные накладные подушки на подголовниках. Также в этой версии предлагается черная или двухцветная отделка панели приборов и руля и топовая мультимедийная система Lada Enjoy Vision Pro.
Автомобили Lada Aura поступят в другие регионы России с начала декабря. Заказать автомобиль можно в любом официальном дилерском центре Lada начиная с 31 октября.
15 ноября первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura, созданную на платформе Lada Vesta и оснащенную электродвигателем, в рамках заседания совета директоров компании «АвтоВАЗ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области, а Минпромторг рекомендовал автомобили Lada Aura и Xcite X-Cross для использования чиновниками.