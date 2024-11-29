«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Aura

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Aura с 30 ноября по цене от 2,6 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в компании, «АвтоВАЗ» начнет розничные продажи своих новых бизнес-седанов Lada Aura 30 ноября 2024 года. Первые автомобили поступят в дилерские центры Москвы и Петербурга, а цена на них стартует от 2,6 млн рублей, передает РИА «Новости».

В сообщении компании говорится о двух основных комплектациях автомобилей: Premier и Status. Комплектация Premier будет доступна по цене от 2,6 млн рублей, а версия Status – от 2,8 млн. В комплектации Status салон отделан натуральной кожей, есть подогрев спинки заднего сиденья и комфортные накладные подушки на подголовниках. Также в этой версии предлагается черная или двухцветная отделка панели приборов и руля и топовая мультимедийная система Lada Enjoy Vision Pro.

Автомобили Lada Aura поступят в другие регионы России с начала декабря. Заказать автомобиль можно в любом официальном дилерском центре Lada начиная с 31 октября.

15 ноября первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал Lada e-Aura, созданную на платформе Lada Vesta и оснащенную электродвигателем, в рамках заседания совета директоров компании «АвтоВАЗ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области, а Минпромторг рекомендовал автомобили Lada Aura и Xcite X-Cross для использования чиновниками.