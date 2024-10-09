Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura

Tекст: Дарья Григоренко

Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.

Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».