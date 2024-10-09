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Стало известно о начале серийного производства Lada Aura в Тольятти
Серийное производство автомобиля Lada Aura стартует в ближайшие дни в Тольятти
В Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «Автоваза», стоимость которого будет варьироваться от 2,6 до 2,8 млн рублей, а в планах на 2024 год выпуск около 3 тыс. автомобилей.
Компания «Автоваз» готовится начать серийное производство нового автомобиля бизнес-класса Lada Aura в ближайшие дни, сообщает ТАСС. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в эфире «России-24». Он отметил, что автомобили начнут сходить с конвейера в Тольятти в самое ближайшее время.
Стоимость базовой версии Lada Aura составит от 2,6 до 2,8 млн рублей. В 2024 году планируется выпустить около 3 тыс. моделей Aura. Новая модель основана на базе Lada Vesta и была впервые представлена летом прошлого года. Она отличается увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда, салоном из натуральной кожи российского производства, двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
Соколов также рассказал о возможных планах на будущее, упомянув, что в следующем году, возможно, будет представлен концепт минивэна. Однако он подчеркнул, что этот проект может быть реализован в ближайшие три-четыре года и будет зависеть от реакции рынка на новый формат. Соколов добавил, что компания стремится следовать современным тенденциям и рассчитывает на благоприятное восприятие рынка.
Отметим, что управление делами президента России начало закупку автомобилей Lada Aura для обслуживания федеральных госслужащих в рамках программы импортозамещения и перехода на отечественные автомобили. До этого управление делами президента России решило оценить новый автомобиль Lada Aura, чтобы определить его соответствие требованиям для использования в государственной службе.
Новая модель бизнес-седана Lada Aura от АвтоВАЗа, серийное производство которой начнется в сентябре, будет стоить более 3 млн рублей, заявил президент компании Максим Соколов.