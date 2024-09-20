Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Кремль оценил возможность использования Lada Aura в госслужбе
Песков сообщил о проверке Lada Aura для чиновников
Управление делами президента России намерено оценить новый автомобиль Lada Aura, чтобы определить его соответствие требованиям для использования в государственной службе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах применения Lada Aura в качестве автомобиля для чиновников.
По его словам, управление делами президента России планирует провести оценку нового автомобиля Lada Aura, после чего будет решено, подходит ли он для использования государственными служащими, передает ТАСС.
Песков отметил, что управление делами президента оценивает как ценовые характеристики автомобилей, так и их надежность. Он подчеркнул, что такая оценка будет проведена и для Lada Aura.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что новая модель бизнес-седана Lada Aura будет стоить более 3 млн рублей, а ее серийное производство начнется в сентябре. Ранее президент России Владимир Путин, заявляя о характеристиках автомобиля, отметил, что Lada Aura является «хорошей машиной». Кроме того, он выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, чтобы продемонстрировать возможности «АвтоВАЗа».