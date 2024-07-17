Песков объяснил, почему Путин выбрал для поездки Lada Aura

Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

Tекст: Вера Басилая

Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которого началось весной 2022 года, сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Самарской области, передает ТАСС.

Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30–60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30–35 часов до 17,5 часа. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» началось в конце 2019 года по поручению президента РФ. Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери.

