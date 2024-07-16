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Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
Время в пути между Москвой и Петербургом по М-11 сократится почти на час благодаря новому обходу Твери, заявил президент России Владимир Путин. Он приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва – Петербург за рулем Lada Aura.
«Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – цитирует ТАСС Путина.
Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.
Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч.