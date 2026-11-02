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Песков анонсировал встречу Путина с главой Дагестана Щукиным
Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня будет с докладом глава Республики Дагестан Федор Щукин. Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион наш. Поэтому подробно о делах Дагестана сегодня пойдет разговор на этой встрече», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане.
В апреле Песков сообщил о поручениях Путина по оказанию помощи жителям Дагестана после стихийного бедствия.
В прошлом году Путин провел рабочую встречу с предыдущим главой Дагестана Сергеем Меликовым.