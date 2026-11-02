Песков анонсировал встречу Путина с главой Дагестана Щукиным

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня будет с докладом глава Республики Дагестан Федор Щукин. Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион наш. Поэтому подробно о делах Дагестана сегодня пойдет разговор на этой встрече», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане.

В апреле Песков сообщил о поручениях Путина по оказанию помощи жителям Дагестана после стихийного бедствия.

В прошлом году Путин провел рабочую встречу с предыдущим главой Дагестана Сергеем Меликовым.