Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.5 комментариев
Путин поздравил Щукина с избранием главой Дагестана
Путин лично поздравил Щукина с избранием главой Дагестана
Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Дагестана Федором Щукиным и лично поздравил его с избранием на должность.
Президент Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».
«Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана. Это все-таки особый регион – форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – заявил Путин.
Федор Щукин официально вступил в должность руководителя республики в середине октября. До этого он занимал пост врио главы Дагестана. На предыдущей встрече в сентябре он докладывал президенту о ликвидации последствий весенних паводков, строительстве социальных объектов и мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи Путина со Щукиным.
В сентябре Путин потребовал развивать в Дагестане систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.