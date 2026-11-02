Путин поздравил Щукина с избранием главой Дагестана

Путин лично поздравил Щукина с избранием главой Дагестана

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

«Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана. Это все-таки особый регион – форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – заявил Путин.

Федор Щукин официально вступил в должность руководителя республики в середине октября. До этого он занимал пост врио главы Дагестана. На предыдущей встрече в сентябре он докладывал президенту о ликвидации последствий весенних паводков, строительстве социальных объектов и мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи Путина со Щукиным.

В сентябре Путин потребовал развивать в Дагестане систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.