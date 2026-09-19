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Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки
Московская система дистанционного электронного голосования успешно отражает масштабные кибератаки, при этом количество жалоб от избирателей исчисляется лишь десятками, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
Ковалев отметил, что московская система электронного голосования успешно справляется с мощными кибератаками, количество обращений от граждан остается минимальным, передает ТАСС.
«Мы фиксируем масштабные атаки [на систему]. <…> Жалоб у нас на многомиллионный город – [лишь] десятки», – заявил Ковалев журналистам.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также подтвердил надежность системы. По его словам, платформа эффективно отражает все угрозы, а нарушений избирательного законодательства в столице 18 и 19 сентября не зафиксировано.
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