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Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге получили судебный иск
Суд Петербурга зарегистрировал иск к организаторам концерта Канье Уэста
Организаторы отмененного выступления американского рэпера Канье Уэста в Петербурге получили иск о защите прав потребителей.
Выборгский районный суд Петербурга получил исковое заявление о защите прав потребителей, направленное против агентства Say Agency, передает ТАСС. Эта компания выступала организатором выступления американского рэпера, которое должно было состояться на «Газпром Арене» в октябре.
«Мы зарегистрировали иск к ООО «Сэй эдженси». Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста. Выборгский районный суд – первый счастливчик», – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
В настоящее время суд еще не принял данное заявление к производству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запланированные выступления Канье Уэста в Петербурге исчезли из расписания тура на сайте артиста.
Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам мероприятия из-за жалоб покупателей билетов.
Представители стадиона «Газпром Арена» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.