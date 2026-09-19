Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге получили судебный иск

Суд Петербурга зарегистрировал иск к организаторам концерта Канье Уэста

Tекст: Мария Иванова

Выборгский районный суд Петербурга получил исковое заявление о защите прав потребителей, направленное против агентства Say Agency, передает ТАСС. Эта компания выступала организатором выступления американского рэпера, которое должно было состояться на «Газпром Арене» в октябре.

«Мы зарегистрировали иск к ООО «Сэй эдженси». Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста. Выборгский районный суд – первый счастливчик», – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В настоящее время суд еще не принял данное заявление к производству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запланированные выступления Канье Уэста в Петербурге исчезли из расписания тура на сайте артиста.

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам мероприятия из-за жалоб покупателей билетов.

Представители стадиона «Газпром Арена» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.