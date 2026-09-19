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В Финляндии обвинили ЕС в игнорировании украинских атак на АЭС
Финский политик Мема раскритиковал Евросоюз за молчание об ударах по АЭС
Финский политик Армандо Мема обвинил Европейский союз в игнорировании украинских ударов по российским атомным электростанциям.
Евросоюз подвергает опасности всю Европу, игнорируя удары украинских сил по атомным электростанциям, передает РИА «Новости».
По словам финского политика Армандо Мемы, подобная позиция европейских стран выглядит лицемерно на фоне поставок западного вооружения Киеву.
«ЕС продолжает закрывать глаза на атаки Украины на атомные электростанции, подвергая опасности всю Европу. Если бы это сделала Россия, они бы назвали это террористическим актом, угрожающим всему миру», – отметил член партии «Альянс свободы» в социальной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госкорпорация «Росатом» сообщила о падении вражеского беспилотника на территорию первого энергоблока Курской АЭС-2.
В июле глава ведомства Алексей Лихачев рассказал об ударе украинского дрона по градирне строящегося второго энергоблока этой станции.
В прошлом году постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Евросоюз в игнорировании регулярных атак Киева на российские атомные объекты.