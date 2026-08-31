Tекст: Денис Тельманов

Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом) о масштабах мобилизации свидетельствуют о сокрытии реальных потерь Вооруженных сил Украины, пишет The Telegraph.

«Буданов утверждает, что Украине нужно набирать в ВСУ как минимум 30 тыс. человек в месяц, минимальное, по его словам, число для поддержания нынешней армии, из чего можно заключить, что потери гораздо хуже, чем официально признают», – отмечает издание.

В июле Владимир Зеленский сообщил, что за время конфликта украинская армия лишилась 50 тыс. солдат. При этом в феврале 2026 года он называл цифру в 55 тыс. погибших военных.

По данным начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, потери украинских войск в живой силе с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек. Только в 2025 году этот показатель составил более 520 тыс. военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Буданов признал необходимость ежемесячного призыва 30 тыс. человек.

Месяцем ранее Владимир Зеленский оценил потери украинской армии в 50 тыс. военнослужащих.

Российские силовые структуры назвали цифру от одного до трех млн выбывших из строя солдат ВСУ.