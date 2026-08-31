В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
The Telegraph: Cлова Буданова о мобилизации раскрыли ложь Киева о потерях
Заявления украинской разведки о необходимости ежемесячного призыва десятков тысяч новобранцев выявили несоответствие официальных данных Киева о погибших военнослужащих реальному положению дел на фронте, сообщает The Telegraph.
Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом) о масштабах мобилизации свидетельствуют о сокрытии реальных потерь Вооруженных сил Украины, пишет The Telegraph.
«Буданов утверждает, что Украине нужно набирать в ВСУ как минимум 30 тыс. человек в месяц, минимальное, по его словам, число для поддержания нынешней армии, из чего можно заключить, что потери гораздо хуже, чем официально признают», – отмечает издание.
В июле Владимир Зеленский сообщил, что за время конфликта украинская армия лишилась 50 тыс. солдат. При этом в феврале 2026 года он называл цифру в 55 тыс. погибших военных.
По данным начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, потери украинских войск в живой силе с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек. Только в 2025 году этот показатель составил более 520 тыс. военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Буданов признал необходимость ежемесячного призыва 30 тыс. человек.
Месяцем ранее Владимир Зеленский оценил потери украинской армии в 50 тыс. военнослужащих.
Российские силовые структуры назвали цифру от одного до трех млн выбывших из строя солдат ВСУ.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ