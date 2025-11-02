Турция нарастила импорт нефти из Ирана из-за санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активно наращивать импорт сырья из Ирана и Казахстана после введения странами Запада антироссийских санкций, передает RT.

По данным Reuters, компания Tupras, владеющая двумя крупнейшими НПЗ страны, в ближайшее время прекратит закупки российской нефти для одного из заводов полностью, чтобы не попасть под действие новых европейских санкций против поставщиков из России.

В публикации отмечается, что основная цель изменений – «сохранить экспорт топлива в Европу, не подпадая под грядущие санкции ЕС». На фоне нестабильности поставок из России Турция стала постепенно замещать российскую нефть альтернативными поставками из других стран региона, чтобы поддерживать свои экспортные позиции на рынке ЕС.

Ранее агентство сообщало, что крупнейшие НПЗ Индии также вновь начали закупать российскую нефть, несмотря на введенные ограничения.

Ранее колумнист Ekonomim Илькер Туран заявил, что Турция не может быстро изменить структуру поставок из-за зависимости от российского топлива.

Власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

TotalEnergies отметила, что санкции уже изменили мировую логистику нефти и привели к росту издержек.