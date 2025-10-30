TotalEnergies отметила последствия санкций против «Роснефти» и «Лукойла»

Tекст: Ольга Иванова

Влияние санкций США против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл» уже проявляется на мировом рынке нефти, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне во время телеконференции, передает ТАСС. По его словам, рынок пока недооценивает последствия введения таких масштабных ограничений в отношении двух крупных игроков, которые занимают ключевые позиции в торговле российской нефтью.

Пуянне отдельно отметил: «Мы начинаем видеть реальное влияние этих масштабных санкций против России на рынок. Я думаю, что рынок недооценивает, что это значит, когда санкции США вводятся против двух крупных российских компаний, которые, кстати, играют ключевую роль в торговле российской нефтью. И когда Европа говорит, что мы нацелены на страны, которые считаются, я бы сказал, опасными, такие как Индия, Турция и Китай, но если вы торгуете нефтью или продуктами из этой страны, вы можете попасть под санкции».

Глава TotalEnergies отметил, что новые ограничения приведут к удорожанию логистики, так как поставщикам придется перенаправлять экспортные объемы и искать новые маршруты для доставки нефти и нефтепродуктов. Такие изменения, по его мнению, затронут рынок в более широком масштабе, чем это может казаться на первый взгляд.

Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна внимательно анализирует последствия новых ограничений в отношении российского нефтяного сектора.