    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    6 комментариев
    3 ноября 2025, 17:31 • В мире

    Российский приграничный «сапог» навсегда останется в теле Эстонии

    Российский приграничный «сапог» навсегда останется в теле Эстонии
    @ wikipedia.org

    Tекст: Станислав Лещенко

    Эстония ускоряет строительство дороги, которая должна обойти так называемый Саатсеский сапог, то есть кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской. Еще недавно Таллин мог рассчитывать на то, что эта земля станет эстонской. Что это за территория и как Эстония упустила свой шанс?

    Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    Так, еще в 2020 году тогдашний спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас заявил, что якобы до сих пор действует Тартуский мирный договор – а по данному соглашению большевики уступили новорожденному эстонскому государству исконные русские земли: в частности, основанный еще великим князем Иваном III Ивангород, а также Печоры и древний Изборск. Когда Эстония вошла состав СССР, эти земли вновь отошли России. Пыллуаас подчеркнул, что Изборск и Печоры с окрестностями должны принадлежать Эстонской Республике.

    Более того, требовать «возвращения» Ивангорода, Изборска и Печор эстонцы начали еще до того, как успели полностью оформить свой выход из СССР. В сентябре 1991 года Верховный Совет Эстонской Республики провозгласил «юридически ничтожными» указы и резолюции, касающиеся изменений Тартуского договора.

    Однако после распада СССР некоторое время казалось, что Таллин признает постсоветские территориальные реалии. Впервые делегации Эстонии и России согласовали проект договора о границе еще в октябре 1996 года. Окончательно его параметры были согласованы в 2005-м. Но когда подготовленный пограндоговор внесли на ратификацию в Рийгикогу, его депутаты включили в преамбулу документа упоминание Тартуского договора – в контексте, сохранявшем потенциальные территориальные претензии к России. В ответ Москва отозвала свою подпись, и процесс остался незавершенным.

    Переговоры возобновились в конце 2012 года. Второй раз Эстония и Россия подписали договор о границе 18 февраля 2014 года. Осенью 2015 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его тогдашняя эстонская коллега Марина Кальюранд выразили намерение ратифицировать договор в течение года. Но с тех пор отношения между странами по вине Эстонии лишь ухудшались.

    В январе 2018 года Лавров четко определил главное условие для ратификации: нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Однако эстонские власти продолжали осыпать Москву оскорблениями. После начала СВО отношения между Таллином и Москвой еще более испортились, и тема пограничного договора окончательно ушла на задний план.

    И вот внезапно у российско-эстонской пограничной проблемы обнаружилось еще одно измерение. На территории эстонской волости Сетомаа находится врезающийся в эстонскую территорию принадлежащий России небольшой участок площадью несколько квадратных километров. Это так называемый Саатсеский сапог, являющийся частью Печорского района Псковской области. По нему проходит около 800 метров построенного в советское время шоссе, соединяющего эстонские населенные пункты Вярска и Саатсе.

    Порядок движения по этой дороге был установлен особым российско-эстонским соглашением в 2003 году. Россия пошла навстречу местным: эстонские транспортные средства могут проезжать через российский «сапог», но останавливаться или выходить из машин там запрещено.

    Объезд этого участка увеличивает путь до ближайших деревень примерно на 20 км. Иначе говоря, Россия существенно экономит местным эстонцам и время, и даже бензин.

    В последнее время из-за обострения российско-эстонских отношений «Саатсеский сапог» даже стал даже некоей достопримечательностью. Эстонские пограничники при этом участке фиксировали рост числа туристов, которые приезжали из любопытства, увидеть границу с Россией вблизи. Их не пугало обилие предупреждений: туристы останавливались и фотографировались у дорожных знаков и пограничных столбов, невзирая на опасность получить штраф до 200 евро.

    И вот в октябре эстонские пограничники заявили, что якобы заметили на российском участке дороги «вооруженных людей без опознавательных знаков». Их сочли «российскими солдатами». Что именно делали «солдаты» посреди дороги, эстонский министр внутренних дел Игорь Таро сказать не смог, но, по мнению старейшины волости Сетомаа Рауля Кудре, там проходили некие учения.

    После этого эстонская сторона закрыла идущую через «сапог» дорогу – как объяснили в Таллине, чтобы «предотвратить возможные провокации». С обеих сторон участков дороги при въезде на «сапог» установлены предупредительные знаки, ограждения и бетонные барьеры. Теперь проезжать через «Саатсеский сапог» могут только сотрудники эстонской полиции и погранохраны.

    Правительство Эстонии пообещало построить к концу 2026 года дорогу в объезд «Саатсетского сапога». Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что даже обязательная в таком случае экологическая экспертиза будет отменена. Михала уверял, что именно потенциальный вред экологии мешал строительству объездной дороги до этогр. В районе «Саатсеского сапога» находится природный заповедник Мустойя, где обитают охраняемые виды растений. Но сейчас экологические соображения отброшены напрочь.

    Но на самом деле причина, по которой Эстония не хотела строить объездную дорогу, заключалась, скорее всего, вовсе в другом. Таллин рассчитывал, что этот участок станет эстонским, и объездная дорога попросту не понадобится.

    Эстонская сторона утверждает, что если бы пограничный договор – который Таллин так долго саботировал – вступил бы в силу, то «Саатсеский сапог» вместе с проходящим по нему отрезком дороги отошел бы Эстонии. «Это объясняет, почему объездную дорогу не построили раньше», – пояснил руководитель отдела пограничной охраны и миграции эстонского МВД Янек Мяги. Действительно, так и не вступивший в силу договор предусматривал, что при уточнении линии границы Эстония и Россия равнозначным образом обменяются земельными участками общей площадью 128,6 гектара.

    Конфликт на ровном месте, спровоцированный Эстонией, привел к тому, что местным эстонцам по-прежнему придется объезжать российский участок, пусть и по новой дороге. А российский «сапог», видимо, теперь уже навечно будет «вторгаться» в эстонскую территорию.

