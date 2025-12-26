  • Новость часаРябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Россия избавится от «заборостроительных» университетов
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    26 декабря 2025, 20:54 • Новости дня

    МЧС объявило ракетную опасность в Краснодарском крае

    МЧС объявило ракетную опасность в Краснодарском крае из-за угрозы

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Кубани предупредили об опасности падения ракет и призвали немедленно перейти в укрытия при получении сигнала угрозы.

    Объявление о ракетной опасности распространило МЧС России, передает РИА «Новости». В ведомственном уведомлении было отмечено, что на территории Краснодарского края существует реальная угроза падения ракет.

    В качестве меры безопасности населению рекомендовано укрыться в защищенных помещениях – подвалах или других приспособленных сооружениях. Кроме того, гражданам рекомендовали отойти подальше от окон и быть внимательными к официальным уведомлениям.

    В случае падения ракет жителям предписано незамедлительно звонить по номеру 112, а также оповестить окружающих о возможной опасности.

    Ранее, в пятницу, на территории Краснодарского края также объявляли беспилотную опасность. Тогда предупреждение действовало около трех с половиной часов. О текущей длительности угрозы в официальных сообщениях не уточнялось.

    МЧС подчеркнуло, что все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации. Власти региона продолжают мониторинг обстановки и поддерживают контакт с федеральными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители всей Белгородской области получили предупреждение о ракетной опасности после серии взрывов в Белгороде.

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке выступления заслуженного артиста России Shaman.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    25 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    25 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    26 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

    Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

    По информации представителей «Байтерека», внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

    Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

    В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

    12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    25 декабря 2025, 22:08 • Новости дня
    В Театре им. Пушкина сообщили о церемонии прощания с Верой Алентовой

    Tекст: Катерина Туманова

    Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник, 29 декабря, сообщили в Театре им. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.

    «Наша скорбь безгранична. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря, о времени будет сообщено дополнительно», – сообщили в Telegram-канале театра.

    Напомним, народная артистка Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни в Москве после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    Вера Алентова – выпускница Школы-студии МХАТ, с 1965 года играла на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Она известна ролями в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и других.

    Газета ВЗГЛЯД вспомнила лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

  • О газете
