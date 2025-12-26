МЧС объявило ракетную опасность в Краснодарском крае из-за угрозы

Tекст: Денис Тельманов

Объявление о ракетной опасности распространило МЧС России, передает РИА «Новости». В ведомственном уведомлении было отмечено, что на территории Краснодарского края существует реальная угроза падения ракет.

В качестве меры безопасности населению рекомендовано укрыться в защищенных помещениях – подвалах или других приспособленных сооружениях. Кроме того, гражданам рекомендовали отойти подальше от окон и быть внимательными к официальным уведомлениям.

В случае падения ракет жителям предписано незамедлительно звонить по номеру 112, а также оповестить окружающих о возможной опасности.

Ранее, в пятницу, на территории Краснодарского края также объявляли беспилотную опасность. Тогда предупреждение действовало около трех с половиной часов. О текущей длительности угрозы в официальных сообщениях не уточнялось.

МЧС подчеркнуло, что все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации. Власти региона продолжают мониторинг обстановки и поддерживают контакт с федеральными структурами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители всей Белгородской области получили предупреждение о ракетной опасности после серии взрывов в Белгороде.

Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке выступления заслуженного артиста России Shaman.