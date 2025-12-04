Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Мизулина: ВСУ планировали теракт на концерте Shaman в Белгороде
Мизулина сообщила о планах ВСУ ударить по месту проведения концерта Shaman в Белгороде
Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.
Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тыс. потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.
После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.
Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.