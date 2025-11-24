Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты

Tекст: Катерина Туманова

Она напомнила, что квашеная капуста служит источником пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет за счет высокого уровня витамина С.

В процессе ферментации количество витамина С не снижается, а может и увеличиваться. Продукт содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые способствуют перестальтике кишечника и обеспечивают противовоспалительное действие.

Также квашеная капуста обладает низкой калорийностью – около 20 ккал на 100 г, поэтому подходит для людей, контролирующих вес.

«Квашеная капуста, прежде всего, это – источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С», – рассказала она радио Sputnik.

Однако употребление квашеной капусты противопоказано при гипертонии из-за высокого содержания натрия, а также при наличии отеков почечного или сердечного происхождения.

Людям с заболеваниями почек важно ограничивать потребление из-за высокого уровня соли. При болезнях желудочно-кишечного тракта – гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни – рекомендуется ограничить порцию капусты до 50-60 г в сутки, исключая продукт в период обострения.

Пациентам с синдромом избыточного бактериального роста также стоит избегать квашеной капусты, чтобы не провоцировать вздутие и неприятные ощущения.

