Власти Кубани задумались над отменой туристического налога

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Краснодарского края рассматривают возможность временной отмены туристического налога в Анапе и Темрюкском районе, решение по этому вопросу будет принято в середине мая, передает ТАСС. Такая мера обсуждается в связи с последствиями крушения танкеров у Керченского пролива, что негативно сказалось на туристическом бизнесе в этих муниципалитетах.

Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Краснодарского края Игорь Якимчик, инициатива была внесена губернатору Вениамину Кондратьеву два месяца назад. «В середине мая вопрос о его временной отмене будет рассмотрен. Такая мера позволит бизнесу на этих территориях оптимизировать свои процессы в текущих условиях», – отметил Якимчик.

Кроме того, с февраля для предприятий санаторно-курортной отрасли в зоне чрезвычайной ситуации предусмотрены микрозаймы до 5 млн рублей сроком до трех лет под два процента годовых. По словам Якимчика, на федеральном уровне обсуждаются и отсрочки по налоговым платежам для бизнеса, пострадавшего из-за загрязнения мазутом. Опыт предоставления таких мер поддержки уже был апробирован в регионе во время пандемии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение об освобождении отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР от уплаты курортного сбора.