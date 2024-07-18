Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
На Кубани освободили от уплаты курортного сбора жителей пяти регионов России
На Кубани освободили от уплаты курортного сбора жителей пяти регионов России в связи с СВО
Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение об освобождении от уплаты курортного сбора отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.
Как представил в ходе сессии проект документа врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, предлагается дополнительно освободить от уплаты курортного сбора лиц, имеющих место жительства на территориях Белгородской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.
Проект закона распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2024 года. Законопроект принят депутатами в ходе сессии.
Ранее Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о введении в России туристического налога, который станет преобразованием действующего курортного сбора.