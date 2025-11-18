105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска
Инициатива не включать выходные дни в ежегодный отпуск может снизить устойчивость отечественных компаний, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Включение выходных в отпуск мера увеличит время отдыха для работников, что позитивно скажется на их здоровье и восстановлении, сказал Катырин «Газете.Ru».
В то же время Катырин отметил, что для малого и среднего бизнеса подобное изменение означает дополнительные издержки, рост периода отсутствия сотрудников и сложности при замещении кадров.
Катырин призвал сопровождать любые корректировки трудового законодательства расчетами экономических последствий и консультациями с бизнес-сообществом.
Необходимо обеспечить баланс между интересами работников и возможностями работодателей, чтобы не оказывать дополнительное давление на предпринимателей.
Ранее в Госдуме предложили не включать в оплачиваемый отпуск выходные дни, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство России.
Сейчас российское трудовое законодательство предусматривает отпуск продолжительностью 28 календарных дней, включающих выходные.
Ранее российские суды утвердили законность предоставления отпуска по уходу за ребенком сотруднику с первого рабочего дня, при этом работник может получить пособие.