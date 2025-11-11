Суд признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого дня работы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражные суды России подтвердили законность предоставления отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет сотруднику с первого дня работы, пишет РИА «Новости».

Поводом для рассмотрения стал спор между уральским предпринимателем Иваном Юртаевым и Фондом пенсионного и социального страхования, который счёл незаконной заявку на выплату пособия в размере 16 тыс. рублей для сварщика Павла Филимонова, принятого ИП на работу 5 мая 2023 года.

Фонд обвинял Юртаева в фиктивном трудоустройстве ради получения страхового возмещения и оштрафовал его на три тыс. рублей, а также потребовал вернуть компенсацию. Однако Юртаев оспорил это решение в суде, а фонд подал встречный иск о взыскании почти 19 тыс. рублей.

Первая инстанция поддержала фонд и отметила, что Филимонов не выходил на смены в мае, а уход за ребёнком могла осуществлять жена, не имевшая официальной работы. Аргументировалось также, что у работодателя не было специальных кадровых причин нанимать сотрудника на должность сварщика.

Апелляционный и кассационный суды отменили это решение и поддержали Юртаева. Они указали, что у работодателя действительно был интерес в найме experienced специалиста, поскольку один из сотрудников должен был уволиться, а наличие отпуска для Филимонова было согласовано заранее, так как он уже находился в аналогичном отпуске на прежней работе.

Суды учли, что с 1 ноября 2023 года Филимонов вышел из отпуска и приступил к обязанностям, а работодатель исправно выплачивает за него страховые взносы. Это стало ключевым аргументом в пользу отсутствия фиктивности найма нового сотрудника.

