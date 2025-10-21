Суд подтвердил законность отстранения от работы за отказ от медосмотра

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело водителя спецавтотранспорта, который отказался проходить обязательный периодический медосмотр, предусмотренный для сотрудников с пятилетним стажем работы во вредных условиях труда.

Работодатель издал приказ об отстранении этого работника от работы и объявил ему замечание за нарушение должностной инструкции, которая требует обязательного прохождения медицинских осмотров по направлению работодателя в установленных законом случаях.

Водитель обратился в суд с требованием признать незаконными приказы о медосмотре, отстранении и дисциплинарном взыскании, а также допустить его к работе и взыскать компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что его трудовые обязанности включают прохождение обязательного медосмотра, а отказ без уважительной причины влечет дисциплинарную ответственность и отстранение от работы.

Кассационная инстанция признала решения предыдущих судов правомерными и оставила кассационную жалобу без удовлетворения. В определении суда отмечается, что нарушений процессуального права допущено не было, а решения Химкинского городского суда и Московского областного суда остались без изменений.

