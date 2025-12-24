Суд признал, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории» мужа

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Арбитражный суд столицы определил, что Елена Блиновская финансировала рыбный ресторан мужа напрямую, а не через подставные компании.
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной признал, что мошенничества с займовыми договорами между ООО «Рыбная история» и несколькими фирмами не было, передает РИА «Новости».
Заимодавцем по этим сделкам была сама «королева марафонов», а заемщиком названа компания ее мужа. Суд пришел к выводу, что займы, оформленные на фирмы из схемы дробления бизнеса, были притворными сделками только в части субъектов, а реальные деньги шли напрямую от Блиновской.
Суд признал ничтожность таких сделок по отношению ко всем соответствующим договорам займа и фактическим перечислениям денег, установив, что Блиновская является заимодавцем, а «Рыбная история» заемщиком. Это решение открывает возможность включить требования по возврату займов и процентов в конкурсную массу банкрота.
Ранее выяснилось, что 80% компании «Рыбная история» принадлежало супругу Блиновской, а ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске, которым владела компания, уже прекратил работу.
В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и начал реализацию имущества. В марте 2025 года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам общего режима, штрафу и запрету на коммерческую деятельность, взыскав крупную сумму в пользу государства.
Позже адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока во Владимирской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы установил, что Елена Блиновская предоставила компании «Оливия групп» в виде займов 96 млн рублей.
Суд также арестовал всю недвижимость, которую Блиновская ранее передала своим родственникам, из-за требований включить это имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.