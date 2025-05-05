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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 12:29 • Новости дня

    В Москве стартовала акция «Огонь памяти»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

    Торжественная церемония старта акции «Огонь памяти» состоялась в Александровском саду, передает РАПСИ.

    Представители «Народного фронта», военные корреспонденты и общественные деятели взяли частицы Вечного огня от Могилы неизвестного солдата и поместили их в специальные лампы, которые направят в города России, а также в страны Европы, Азии и Африки.

    Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что в этом году огонь направят в 131 город из 54 регионов России и в 21 страну, включая Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию, Абхазию и Венесуэлу.

    «Могила неизвестного солдата – одно из главных мест в нашей стране, потому что подвиг миллионов наших предков в Великую Отечественную войну, освободивших мир от нацизма, никогда не должен быть забыт», – заявил Кузнецов.

    Он отметил, что в этом году лампы с огнем также доставят в новые регионы и освобожденные города.

    Сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева подчеркнула роль закона о Вечном огне, который защищает этот символ памяти, и напомнила, что инициатива по сохранению огня исходила от «Народного фронта».

    Огонь будет доставлен автопробегами, главным образом через новые регионы, и зажжен в освобожденных городах Донбасса, где он не горел более 30 лет. В этом году впервые зажгут 80 Вечных огней в населенных пунктах по всей России, где их прежде не было.

    В 2024 году «Народный фронт» доставил «Огонь памяти» в 14 стран мира и 100 городов России.

    3 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет в Москву на парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, страну может представить его заместитель Санджай Сет, сообщило издание India Today.

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на India Today. Как уточняется, индийскую сторону, вероятнее всего, представит его заместитель Санджай Сет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы и страна будет представлена на другом уровне.

    Планировалось, что делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх.

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Франции выразили несогласие по поводу того, что российская делегация не приглашена на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.

    Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.

    Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.

    Коментарии (6)
    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    3 мая 2025, 17:33 • Новости дня
    Кремль анонсировал насыщенный график Путина на 9 мая

    Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на 7-10 мая

    Кремль анонсировал насыщенный график Путина на 9 мая
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в эти дни запланировано большое количество двусторонних встреч и различных мероприятий. передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что речь идет о четырех напряженных сутках, в течение которых пройдут важные переговоры и памятные события. В Москву прибудут руководители многих государств для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Одним из ключевых событий станет государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Помимо парада на Красной площади, на высшем уровне состоится серия двусторонних встреч с зарубежными официальными лицами.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Парад Победы состоится в Москве, несмотря на угрозы со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    2 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о праве белорусов выбрать символ Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Белоруссии вправе самостоятельно выбирать символ Победы, в республике не используют свастику, как на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным отметил, что акция «Беларусь помнит» схожа с российским «Бессмертным полком». Президент уточнил, что каждый сам решает, какие символы Победы использовать: «Кто несет, кто не несет – дело каждого», передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что нынешний вариант символа был предложен молодежью и поддержан комсомольцами, он назвал его хорошим решением, отличающимся от украинских аналогов.

    Республиканская акция «Беларусь помнит» проводится ежегодно, ее символом стала красно-зеленая лента с цветком яблони, а в шествии «Бессмертного полка» используется георгиевская ленточка.

    «Свое должно быть какое-то отличие. Но не надо противопоставлять друг другу акции. Вместе давайте. А люди, пускай, определяются, как они», – заявил Лукашенко.

    Глава Белоруссии также отметил, что в республике не практикуется ношение свастики, как на Украине.

    Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем в проведении в Белоруссии как шествия «Бессмертного полка» с георгиевской лентой, так и акции «Беларусь помнит» с красно-зеленой ленточкой.

    На двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Волгограде Лукашенко отметил «неоднозначную» историю георгиевской ленты.

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    3 мая 2025, 16:50 • Новости дня
    Посольство России осудило осквернение военного мемориала в Болгарии

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма в отношении памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211», следует из заявления посольства России.

    Дипмиссия отметила, что в Болгарии не прекращаются попытки уничтожить память о борцах с фашизмом. В заявлении говорится, что монумент, установленный по решению болгарских властей, символизирует признательность болгарского народа антифашистам. передает ТАСС.

    «Подобное кощунственное отношение к мемориальному наследию недопустимо», – подчеркнули в посольстве.

    Диппредставительство осуждает вандализм и считает, что сохранение правды о Второй мировой войне может уберечь человечество от возрождения нацизма.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии.

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    3 мая 2025, 16:00 • Новости дня
    Кремль спросили о визите Рубио в Москву

    Представитель Кремля Песков не подтвердил визит Рубио в Москву 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    У Кремля нет подтвержденных сведений о возможном визите госсекретаря США Марка Рубио в Москву на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располаает информацией о возможном визите Рубио в Москву на 9 мая. По его словам, а американских СМИ много сообщений, из которых невозможно понять, о чем идет речь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Москва якобы рассматривает возможность пригласить американского представителя на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, и среди возможных участников с американской стороны называют госсекретаря Марко Рубио.

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    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

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    3 мая 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков назвал кощунством участие ВСУ на параде в честь Дня Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Приглашение британских властей ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих неонацистов у себя в стране является является кощунством и проявлением неуважения к памяти британцев, погибших во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    3 мая 2025, 17:53 • Новости дня
    Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.

    Торжественная акция «Бессмертный полк» состоялась в Калькутте, сообщает ТАСС. В шествии приняли участие русскоязычные жители, индийцы, студенты и общественные деятели. Участники несли точную копию Знамени Победы, которая была вручена дочерью Героя Советского Союза Михаила Егорова в Музее Победы в Москве, а также портреты родных – фронтовиков, тружеников тыла и жертв фашизма. Акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Координатор шествия Ирина Малышева отметила: «Память о Великой Победе живет в наших сердцах и объединяет народы. Мы благодарны Индии за дружбу и поддержку и сегодня вместе вспоминаем подвиг тех, кто сражался за мир и свободу». Она также подчеркнула, что единственная в Индии копия Знамени Победы хранится в Калькутте и была передана для сохранения исторической памяти.

    Участники почтили память павших героев минутой молчания, на мероприятии звучали песни военных лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили провести акцию «Бессмертный полк» в смешанном формате, предусматривающем как онлайн, так и очные мероприятия; также были объявлены основные форматы проведения шествия ко Дню Победы, включая онлайн-трансляции и региональные события; кроме того, стало известно, что 9 мая акция пройдет в цифровом формате в виде онлайн-шествия.

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    3 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, собрав порядка ста участников.

    Памятная акция «Бессмертный полк» и концерт военных песен, посвящённые 80-летию Победы, состоялись в центре Амстердама, передает РИА «Новости». Мероприятие началось на площади Дам с исполнения песен военных лет оперной певицей Эльнарой Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артисткой России Еленой Баженовой. Артистов тепло встретили аплодисментами как участники акции, так и жители и гости города.

    После концерта участники «Бессмертного полка» с флагами России, СССР и бывших союзных республик прошли маршем по центральным улицам Амстердама. По оценке корреспондента агентства, к шествию присоединились около 100 человек, среди которых были россияне, граждане бывших советских республик и голландцы. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции.

    Координатор штаба «Волонтеры победы» в Нидерландах Никита Ананьев отметил особое значение события: «Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии – когда не только современную Россию, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются».

    Ананьев добавил, что изначально акцию планировали провести 5 мая, в официальную дату освобождения Нидерландов, однако по просьбе полиции мероприятие перенесли на 3 мая из-за невозможности обеспечить охрану в праздничный день. По его словам, местные власти не препятствовали проведению акции, хотя некоторые граждане, предположительно с Украины, пытались её отменить через петицию, но безуспешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы предложили смешанный формат акции «Бессмертный полк», предусматривающий проведение мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-режиме, власти объявили различные форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы, а 9 мая также станет доступным проведение онлайн-шествия «Бессмертного полка».

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    3 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Стало известно об участии ВСУ в параде ко Дню Победы в Лондоне

    Украинские военные приглашены на парад ко Дню Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные примут участие в параде в Лондоне посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, вместе с военными Британии, заявил министр обороны Британии Джон Хили.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    Он назвал уместным присутствие ВСУ на праздничных мероприятиях.

    Телеканал ITV сообщил, что в параде примут участие более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. Кроме самого шествия, в Британии запланированы и другие памятные мероприятия в честь годовщины победы.

    В конце апреля посольство России в Лондоне заявляло, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия, объяснив это враждебным курсом Британии.

    Ранее европейские лидеры, в числе которых премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая.

    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году.

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    4 мая 2025, 04:57 • Новости дня
    В столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт

    В Сантьяго прошли шествие и концерт ко Дню Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сантьяго состоялись акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт, посвященные 80-летию Победы, где большинство участников составили местные жители.

    Мероприятия прошли в чилийской столице, передает ТАСС. Шествие стартовало у Троице-Казанского храма, где была открыта выставка «Вернисаж победы», и проследовало несколько километров до концертного зала. Колонну возглавили представители клуба исторической реконструкции в военной форме.

    По информации руководителя Русского дома Нины Миловидовой, всего оба мероприятия собрали более 500 человек, причем девяносто пять процентов присутствующих на концерте оказались чилийцами.

    По ее словам, зал был переполнен, некоторым гостям пришлось стоять из-за большого количества желающих участвовать в празднике.

    Миловидова отметила: «Мы были поражены, что, несмотря на длинные праздничные выходные, у нас собралось столько людей».

    На концерте прозвучали военные песни, стихи и отрывки из дневника Тани Савичевой, а также были представлены танцы и исторические реконструкции силами местных коллективов.

    Кульминацией стало торжественное внесение копии Знамени Победы, доставленной из Москвы. По словам Миловидовой, чилийцы активно подпевали песням и очень тепло встречали артистов.

    В рамках празднования Русский дом также провел акцию «Сад памяти» в Винья-дель-Мар и организовал лекцию о ключевых этапах Великой Отечественной войны для старшеклассников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона стартует памятное шествие «Бессмертного полка», возобновленное впервые после шестилетнего перерыва с официальным разрешением местных властей.

    В центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор, а в Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.

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    4 мая 2025, 12:21 • Новости дня
    Фицо решил взять с собой в Москву на День Победы двух студентов
    Фицо решил взять с собой в Москву на День Победы двух студентов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил взять в столицу России на празднование Дня Победы двух выбранных им молодых студентов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что вместе с ним в Москву на празднование Дня Победы поедут двое студентов, передает РИА «Новости». По словам Фицо, официальная делегация будет состоять из трех человек: самого премьера и двух молодых людей, которых он лично выбрал.

    Фицо уточнил, что в Москву также отправятся депутаты словацкого парламента и депутаты Европейского парламента от Словакии. Однако их программа будет отличаться, они не войдут в состав его официальной делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве, несмотря на это он продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, а за последние дни Фицо отменил несколько публичных мероприятий, включая участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.

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    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

    «Румыния, которая граничит с Украиной, отклонится от своего прозападного пути». Такие прогнозы уже звучат в западной прессе по итогам прошедшего в Румынии первого тура выборов президента страны. Насколько обоснованы подобные оценки и что означает победа крайне правого политика Джордже Симиона и для ЕС, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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