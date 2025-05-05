В Москве стартовала акция «Огонь памяти»

Tекст: Алексей Дегтярев

Торжественная церемония старта акции «Огонь памяти» состоялась в Александровском саду, передает РАПСИ.

Представители «Народного фронта», военные корреспонденты и общественные деятели взяли частицы Вечного огня от Могилы неизвестного солдата и поместили их в специальные лампы, которые направят в города России, а также в страны Европы, Азии и Африки.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что в этом году огонь направят в 131 город из 54 регионов России и в 21 страну, включая Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию, Абхазию и Венесуэлу.

«Могила неизвестного солдата – одно из главных мест в нашей стране, потому что подвиг миллионов наших предков в Великую Отечественную войну, освободивших мир от нацизма, никогда не должен быть забыт», – заявил Кузнецов.

Он отметил, что в этом году лампы с огнем также доставят в новые регионы и освобожденные города.

Сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева подчеркнула роль закона о Вечном огне, который защищает этот символ памяти, и напомнила, что инициатива по сохранению огня исходила от «Народного фронта».

Огонь будет доставлен автопробегами, главным образом через новые регионы, и зажжен в освобожденных городах Донбасса, где он не горел более 30 лет. В этом году впервые зажгут 80 Вечных огней в населенных пунктах по всей России, где их прежде не было.

В 2024 году «Народный фронт» доставил «Огонь памяти» в 14 стран мира и 100 городов России.