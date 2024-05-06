Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран

«Спортсмены, актеры, военные корреспонденты доставили лампы с частицами Вечного огня в 14 зарубежных стран и сто городов России. Одними из первых лампы представители Народного фронта доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя», – передает сообщение РАПСИ.

Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы».

Как рассказали в пресс-службе, лампы с частицами огня, взятого у Кремлевской стены, привезли и в регионы России. В Смоленской области Народный фронт совместно с представителями дорожных служб зажег лампы у мемориала в Радкевщине, а во Владимирской области огонь доставили к братским могилам, где в годы Великой Отечественной войны были похоронены более 1,5 тыс. солдат, погибших в госпиталях города.

В Воронежской области частичку огня памяти доставили в село Чертовицы, где 7 мая откроется памятник красноармейцам. В Ленинградскую область и Санкт-Петербург также привезли частицу огня памяти.

Лампы с частицей Вечного огня из Москвы доставили и в Ярославль, огонь провезли по улицам города в рамках автопробега. В мероприятии было задействовано более 30 автомобилей и около 20 велосипедистов. Огонь памяти встретили и в Тамбовской, Новгородской, Орловской областях.

На Красной площади в Ельце огонь памяти был передан не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и новым героям – бойцам СВО. Боец с позывным «Хыся» отвезет частицу на передовую своим товарищам.

Ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти» стартовала 3 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгли огни памяти на мемориалах, где раньше они не горели. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.