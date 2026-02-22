«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.22 комментария
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за снежной бури
Власти крупнейшего города США подготовили Нью-Йорк к надвигающейся метели, закрыв автомагистрали и школы на полдня в ожиданиии до 45 см снега.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил чрезвычайное положение в мегаполисе из-за ожидаемой мощной снежной бури, передает ТАСС.
В обращении к жителям он заявил: «Нью-Йорк, мы объявляем режим чрезвычайной ситуации на местном уровне в преддверии снежной бури».
По словам градоначальника, с вечера воскресенья до полудня понедельника для движения машин будут закрыты автомагистрали. В городских школах отменят занятия, по всему Нью-Йорку откроют пункты обогрева для жителей.
Национальная метеослужба США прогнозирует, что на территорию города обрушится сильный снегопад. В Нью-Йорке может выпасть около 45 см осадков, при этом порывы ветра, по оценке синоптиков, будут превышать скорость 26 м/с.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке после январской снежной бури зафиксировали резкий рост жалоб на собачьи экскременты на улицах.
Почти 80 млн жителей на востоке США столкнулись с экстремальным похолоданием, а температура в штате Нью-Йорк может опуститься до минус 27 градусов.
После сильной бури улицы Нью-Йорка оказались завалены мусором и снегом, при этом кучи отходов на тротуарах уже превышают размеры автомобилей.