Жители Нью-Йорка возмутились горами снега и мусора после бури

Снегопад оставил Нью-Йорк с кучами мусора, переполненными баками и крысами

Tекст: Мария Иванова

Жители Нью-Йорка выражают недовольство работой коммунальных служб после сильного снегопада, пишут ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Город оказался завален не только снегом, которого выпало от 30 до 38 см, но и мусором – переполненные баки и кучи пакетов стоят вдоль тротуаров, что привело к увеличению популяции крыс.

Исполняющий обязанности руководителя департамента санитарного контроля мэрии Нью-Йорка Хавьер Лохан в эфире CBS News заявил: «Мы пытаемся справиться с этим. Мы делаем все возможное, задействуем все ресурсы. Мы просим вас проявить терпение, мы скоро это преодолеем». При этом власти признают, что сбор мусора идет с опозданием.

Газета New York Post отмечает, что отходы скапливаются на улицах уже больше недели, а их объем настолько велик, что горы мусора превышают размеры автомобилей. Один из жителей Нью-Йорка признался телеканалу, что происходящее считает отвратительным и не находит слов, чтобы описать ситуацию.

Снежная буря затронула более 200 млн человек по всей стране, в некоторых регионах выпало свыше 50 см снега. По данным CBS News, из-за непогоды были отменены десятки тысяч авиарейсов, а число погибших достигает как минимум 100 человек.

2 февраля мэр Нью-Йорка сообщал о гибели 14 человек от морозов.

Ранее сообщалось, что число жертв снежной бури в США достигло 85 человек.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.