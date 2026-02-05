Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Жители Нью-Йорка возмутились горами снега и мусора после бури
Снегопад оставил Нью-Йорк с кучами мусора, переполненными баками и крысами
Улицы Нью-Йорка оказались завалены мусором и снегом после сильной бури, при этом кучи отходов на тротуарах уже превышают размеры автомобилей.
Жители Нью-Йорка выражают недовольство работой коммунальных служб после сильного снегопада, пишут ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Город оказался завален не только снегом, которого выпало от 30 до 38 см, но и мусором – переполненные баки и кучи пакетов стоят вдоль тротуаров, что привело к увеличению популяции крыс.
Исполняющий обязанности руководителя департамента санитарного контроля мэрии Нью-Йорка Хавьер Лохан в эфире CBS News заявил: «Мы пытаемся справиться с этим. Мы делаем все возможное, задействуем все ресурсы. Мы просим вас проявить терпение, мы скоро это преодолеем». При этом власти признают, что сбор мусора идет с опозданием.
Газета New York Post отмечает, что отходы скапливаются на улицах уже больше недели, а их объем настолько велик, что горы мусора превышают размеры автомобилей. Один из жителей Нью-Йорка признался телеканалу, что происходящее считает отвратительным и не находит слов, чтобы описать ситуацию.
Снежная буря затронула более 200 млн человек по всей стране, в некоторых регионах выпало свыше 50 см снега. По данным CBS News, из-за непогоды были отменены десятки тысяч авиарейсов, а число погибших достигает как минимум 100 человек.
2 февраля мэр Нью-Йорка сообщал о гибели 14 человек от морозов.
Ранее сообщалось, что число жертв снежной бури в США достигло 85 человек.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.