Верховный суд запретил использовать ИИ для генерации людей в агитации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прецедентом стало разбирательство вокруг челябинского отделения КПРФ, которое пыталось оспорить запрет на распространение листовки «Нам важен каждый», передает РИА «Новости».

Местный избирком ранее счел нарушением использование в агитации изображения семьи, созданного искусственным интеллектом в стилистике советского плаката.

В техническом задании указывалось, что генерация лиц применялась с целью «формирования положительных образов, призванных вызвать симпатию у избирателей». Заказчики рассчитывали, что вымышленный рабочий будет передавать силу, а учитель – профессионализм, однако суд усмотрел в этом нарушение закона.

Коллегия постановила оставить жалобу коммунистов без удовлетворения. В Верховном суде указали, что использование привлекательных несуществующих людей способно создать у граждан искаженное представление о кандидатах.

Ранее суд в России заблокировал сайт, позволяющий с помощью ИИ говорить голосами американского лидера Дональда Трампа и других персон.