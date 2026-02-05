Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Верховный суд запретил использовать ИИ для генерации людей в агитации
Российская высшая судебная инстанция запретила размещение в агитационных материалах изображений вымышленных лиц, созданных нейросетями для привлечения симпатий избирателей.
Прецедентом стало разбирательство вокруг челябинского отделения КПРФ, которое пыталось оспорить запрет на распространение листовки «Нам важен каждый», передает РИА «Новости».
Местный избирком ранее счел нарушением использование в агитации изображения семьи, созданного искусственным интеллектом в стилистике советского плаката.
В техническом задании указывалось, что генерация лиц применялась с целью «формирования положительных образов, призванных вызвать симпатию у избирателей». Заказчики рассчитывали, что вымышленный рабочий будет передавать силу, а учитель – профессионализм, однако суд усмотрел в этом нарушение закона.
Коллегия постановила оставить жалобу коммунистов без удовлетворения. В Верховном суде указали, что использование привлекательных несуществующих людей способно создать у граждан искаженное представление о кандидатах.
Ранее суд в России заблокировал сайт, позволяющий с помощью ИИ говорить голосами американского лидера Дональда Трампа и других персон.